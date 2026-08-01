O astro brasileiro Vinícius Júnior enfrenta um momento decisivo em sua trajetória no Real Madrid, depois que o clube merengue demonstrou disposição para abrir mão de seus serviços caso fracassem as negociações em curso para a renovação de seu contrato, que está prestes a se encerrar.

Fontes bem informadas revelaram à rede ESPN que a diretoria do Real Madrid adotou uma postura definitiva de não aumentar sua última oferta para renovar o contrato do jogador, afirmando que a decisão final agora está nas mãos do próprio atleta: aceitar a proposta apresentada ou buscar um novo destino.

Vinícius, de 26 anos, retorna ao centro de treinamento de Valdebebas na próxima segunda-feira, para se juntar aos preparativos para a nova temporada, num momento em que resta apenas um ano para o fim de seu contrato, o que coloca o clube diante de opções limitadas.

As fontes revelaram que o Arsenal, da Inglaterra, acompanha a situação de perto e acredita que estaria em uma posição de negociação forte caso o ponta brasileiro decida partir, apesar de uma fonte próxima ao jogador ter negado a existência de qualquer contato direto com o campeão da Premier League.

As negociações entre as partes permaneceram travadas por longos meses, uma vez que Vinícius não demonstrou pressa para assinar um novo contrato, ao mesmo tempo em que não foi marcada uma data para uma nova reunião entre a diretoria do clube e os representantes do jogador.

Esses desdobramentos ocorrem em meio a um descontentamento evidente demonstrado por Vinícius ao longo da última temporada, sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso, especialmente após ser substituído no jogo do Clássico no estádio Santiago Bernabéu, em meio a uma decepção coletiva por não ter conquistado nenhum título importante pela segunda temporada consecutiva.

Desde sua chegada ao clube merengue em 2018, vindo do Brasil, Vinícius se transformou em um dos maiores astros do futebol mundial, tendo marcado em duas finais da Liga dos Campeões da Europa e ficado em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro em 2024.