Fim de uma era? Vinícius à beira da despedida após decisão chocante do Real Madrid

O astro brasileiro Vinícius Júnior enfrenta um momento decisivo em sua trajetória com o Real Madrid, depois que o clube merengue demonstrou disposição para abrir mão de seus serviços caso fracassem as negociações em andamento para a renovação de seu contrato, que está próximo do fim.

Fontes bem informadas revelaram à rede ESPN que a diretoria do Real Madrid adotou uma postura definitiva de não aumentar sua última oferta para renovar o contrato do jogador, afirmando que a decisão final está agora nas mãos do próprio atleta: aceitar a proposta apresentada ou buscar um novo destino.

Vinícius, de 26 anos, retorna ao centro de treinamento de Valdebebas na próxima segunda-feira, para se juntar à preparação da nova temporada, num momento em que resta apenas um ano para o término de seu contrato, o que coloca o clube diante de opções limitadas.

As fontes revelaram que o Arsenal, da Inglaterra, acompanha a situação de perto e acredita que estaria em uma posição de negociação forte caso o ponta brasileiro decida partir, apesar de uma fonte próxima ao jogador negar a existência de quaisquer contatos diretos com o campeão da Premier League.

As negociações entre as duas partes permaneceram travadas por longos meses, já que Vinícius não demonstrou pressa para assinar um novo contrato, enquanto ainda não foi marcada data para uma nova reunião entre a diretoria do clube e os representantes do jogador.

Esses desdobramentos ocorrem em meio a um claro descontentamento demonstrado por Vinícius na última temporada sob o comando do ex-treinador Xabi Alonso, especialmente após ser substituído na partida do Clássico no estádio Santiago Bernabéu, em meio a uma decepção coletiva pela não conquista de nenhum grande título pela segunda temporada consecutiva.

Desde que ingressou no clube merengue em 2018, vindo do Brasil, Vinícius se tornou um dos maiores nomes do futebol mundial, tendo marcado em duas finais da Liga dos Campeões da Europa e ficado em segundo lugar na premiação da Bola de Ouro em 2024.