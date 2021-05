Fifa inicia estudo para analisar Copa do Mundo a cada dois anos

O presidente Gianni Infantino explicou as razões que levou a entidade considerar mudar o calendário do futebol internacional

A Fifa considera necessária uma mudança no calendário internacional à partir de 2024, de acordo com o presidente da entidade, Gianni Infantino. E uma das reformas que vem sendo estudada é a possibilidade de que a Copa do Mundo seja disputada a cada dois anos, e não a cada quadro, como acontece hoje.

"Precisamos estudar o que fazer para estimular o futebol. Temos que ter a mente aberta. Sabemos o que a Copa do Mundo representa. Precisamos ver como adaptar o calendário internacional, achar datas para a disputa das eliminatórias", justificou Infantino no 71º congresso da Fifa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A proposta, apresentada pela Arábia Saudita, foi aprovada por 166 votos a favor, sendo que apenas 22 federações foram contra. Agora, a ordem é realizar um estudo para entender a viabilidade da proposta.

O objetivo, por incrível que pareça, é reduzir a quantidade de jogos das seleções: com a Copa do Mundo a cada dois anos, a tendência é que diminuam as partidas de eliminatórias. Competições como a Copa América e a Eurocopa também correm risco.

A ideia, porém, não é tão nova assim. E tem um defensor muito respeitado no meio do futebol: o ex-técnico do Arsenal, Arsene Wenger, atual diretor do desenvolvimento global do futebol. O francês afirma que é necessário diminuir o tempo de espera da Copa do Mundo e outras competições internacionais.

Atenção para a pauta do Congresso da Fifa marcado para sexta... Discussão sobre "pedido da federação saudita sobre um estudo de viabilidade de realizar as Copas do Mundo a cada dois anos". Calendário pós-2024 é o grande impasse do futebol mundial e ninguém está disposto a ceder pic.twitter.com/dXkI7gmi5L — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 18, 2021

Outra justificativa para a ideia, segundo Infantino, seria o fato de que clubes disputam "cinco ou seis" competições por ano, enquanto seleções, às vezes, precisam ficar anos esperando uma oportunidade para serem campeãs.

A proposta ainda não é definitiva, ainda que tenha sido aprovado no conselho da Fifa. Muita água vai rolar, mas não se surpreenda caso as próximas edições da Copa do Mundo sejam disputadas a cada dois anos.