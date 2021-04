Eliminatórias da Copa do Mundo podem retornar em junho, antes da Copa América

Conselho da Conmebol planeja dois jogos antes do torneio Sul-Americano e rodada tripla em setembro e outubro

Depois de suspender a rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que aconteceria em março, a Conmebol pretende realocar essas partidas para junho, antes do início da Copa América, que começa no dia 13. O tema foi debatido em uma reunião do Conselho da entidade esta semana e agradou a todos.

Além da rodada dupla em junho, a ideia debatida pelo Conselho da Conmebol é de que acontecam rodadas triplas, ou seja, com três jogos em setembro e mais três em outrubro deste ano. Sendo assim, nenhuma partida desta temporada ficaria pendente para 2022.

Com as novas datas, a seleção brasileira pode ter alteração também nos seus adversários. Em março, o Brasil enfrentaria Colômbia e Argentina. Segundo apuração da Goal, os"hermanos", no entanto, não querem encarar os brasileiros em junho.

Com 12 pontos, o Brasil é o líder das Elminatórias da Copa do Mundo com 4 vitórias em 4 jogos. A Argentina vem na segunda colocação com 10 pontos.