Fifa engrossa punições e suspende seleção e clubes da Rússia

A Rússia não deve disputar a Copa do Mundo de 2022. A seleção do país que recebeu o Mundial em 2018 foi suspensa pela Fifa nesta segunda-feira por conta das ações do governo do presidente Vladimir Putin na Ucrânia, que foi invadida pelo exército russo na madrugada da última quinta. Os clubes do país também foram punidos.

A entidade que rege o futebol mundial estava sob pressão para intensificar as sanções contra a Rússia. No último domingo, a Fifa havia determinado que a equipe europeia atuasse em campo neutro e sem uso de bandeira ou hino.

Além disso, teria que ser referida como "Football Union of Russia" (algo como União de Futebol da Rússia, ou RFU) punição parecida com a decretada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), que obrigou atletas russos a atuarem pelo Comitê Olímpico Russo em vez da nação por um escândalo de doping.

A seleção russa estava no Grupo B da repescagem europeia à Copa de 2022 e enfrentaria a Polônia em casa. Caso avançasse, teria pela frente o vencedor do duelo entre Suécia e República Tcheca. Com a suspensão, os russos não podem disputar este playoff no final de março.

Para clubes, o principal punido é o Spartak de Moscou, que disputaria as oitavas de final da Liga Europa contra o RB Leipzig. Ainda não está claro se ocorrerá um W.O. ou se outra equipe ocupará o espaço do clube moscovita e da seleção na repescagem para a Copa.

Desde o início da invasão da Ucrânia na última semana, a Rússia vem recebendo como retaliação diversas sanções. A União Europeia fechou seu espaço aéreo para qualquer aeronave do país. Além disso, os russos foram expulsos do Swift, sistema internacional de transferências bancárias.