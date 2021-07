O que significa ROC e por que os atletas da Rússia disputam as Olimpíadas com esta sigla?

O país soviético tentará conquistar suas medalhas de ouro nas Olimpíadas, mas terá que comemorar com outra bandeira, outro hino e outro nome

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (embora sejam realizados em 2021) começaram na semana passada. A capital japonesa foi palco da tradicional cerimônia de abertura das Olimpíadas, que contou com a presença de 205 países. Todo o mundo, exceto a Coreia do Norte, que se recusou a participar devido a pandemia da Covid-19.

No entanto, existe uma nação que não compete com seu nome, sua bandeira ou seu hino. É sobre a Rússia, que não pode participar nestes Jogos Olímpicos. Em dezembro de 2020, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) tomou uma firme sentença que deixou o país russo sem as Olimpíadas, após um caso de doping em larga escala que afetou milhares de atletas do país.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Meses depois, porém, a entidade anunciou que permitiria que alguns atletas da Rússia participassem dos Jogos. E em maio passado, o país anunciou que 335 atletas russos estariam em Tóquio. Embora sim, como não podiam usar nenhum símbolo do país, teriam que competir com o nome de ROC, sigla do Comitê Olímpico Russo (em inglês, Russian Olympic Committee).

As autoridades políticas e do esporte Russo, negaram que houvesse um esquema de doping e atribuíram as acusações e punições sofridas a uma campanha internacional contra o país.

Sua bandeira também precisou ser improvisada, na qual as cores da Rússia convergem para simbolizar uma chama olímpica. Um símbolo que aparece localizado no topo de outro escudo: os cinco anéis olímpicos. Assim, com essa bandeira e com a sigla ROC, a delegação russa participa da competição.

Mais artigos abaixo

O hino, da mesma forma, não será o mesmo de sempre. Se a ROC ganhasse qualquer medalha, soaria um concerto de piano, do famoso músico, Pyotr Tchaikovsky. Uma melodia bastante conhecida e reconhecida, que será a composição com que os atletas russos celebram as suas vitórias.