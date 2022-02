FIFA divulga sanções à Rússia por conflito contra Ucrânia

Enquanto a Rússia segue com a invasão e ataques ao território ucraniano, o mundo reage ao conflito. No campo do futebol, a FIFA divulgou neste domingo (27) as sanções ao país.

Em seu site oficial, a federação internacional de futebol condenou os atos do presidente russo Vladimir Putin, e clamou pelo diálogo e restauração da paz entre Rússia e Ucrânia, além de se disponibilizar a colaborar com a remoção de pessoas ligadas ao futebol da zona de conflito.

A FIFA também divulgou atitudes que serão tomadas imediatamente como forma de punir a Rússia. A primeira delas proíbe expressamente que partidas internacionais aconteçam em território russo, sendo que estas devem ser movidas para estádios neutros, sem a presença de torcedores.

FIFA expresses hope for rapid cessation of hostilities and peace in Ukraine



🗞➡️ https://t.co/zf3Dhh2Ytz pic.twitter.com/NviQkl4d2t — FIFA Media (@fifamedia) February 24, 2022

Outra decisão importante se refere à “identificação” da seleção russa, que passará a ser tratada como “Football Union of Russia” (algo como União de Futebol da Rússia, ou RFU), ao invés de simplesmente Rússia.

A bandeira e o hino nacional do país também estão banidos das partidas por tempo indefinido. As decisões descaracterizam completamente a seleção local, mas não afetam a convocação de jogadores e participação em torneios.

Atualmente a Rússia está na fase semifinal de repescagem, com duelo agendado para março contra a Polônia de Robert Lewandowski. As sanções da FIFA não influenciam as chances de classificação dos russos para o Mundial de 2022, que será disputado no Qatar no final do ano.