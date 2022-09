FIFA 23: EA Sports revela trilha sonora completa do game

Rosália, Jack Harlow e Gorillaz estão entre os artistas com músicas no novo game de futebol

FIFA 23 chega no próximo dia 30 de setembro para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, e como já é tradição, a EA Sports revelou a lista completa com faixas da trilha sonora do game.

No total, são quase 100 músicas, reproduzidas nos menus principais, modo carreira, Ultimate Team, entre outros. Além de diversos novos artistas, alguns nomes de peso estão entre a playlist, que conta com canções de Yeah Yeah Yeahs, Gorillaz, Rosália e Jack Harlow.

Os fãs do modo Ultimate Team ainda poderão curtir uma série de uniformes personalizados, inspirados em alguns dos artistas da trilha do game. Os kits estão disponíveis em missões do modo, e podem ser desbloqueados jogando o FUT.

A grande novidade ficou por conta da nova função que permite que os jogadores ouçam as músicas da trilha sonora durante as partidas. Como de costume, a playlist é bastante eclética, com faixas que vão de rock britânico e música pop com batidas agitadas.

Para aqueles que desejam começar o “aquecimento” para o lançamento oficial do FIFA 23, a EA disponibilizou uma playlist no Spotify com as novas músicas, que facilita o descobrimento de mais faixas e discos dos autores.