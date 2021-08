FIFA 22: Requisitos mínimos e recomendados para jogar no PC

Jogo de futebol chega em outubro para consoles e PCs. Confira as especificações para rodar nos computadores

FIFA 22 chega no próximo dia 1 de outubro, e além das versões turbinadas para a nova geração de consoles (PS5 e Xbox Series X/S), que terão acesso ao novo sistema HyperMotion, também será lançado para PS4, Xbox One e PC.

O novo game de futebol já está disponível na pré-venda do Steam, que divulgou as especificações mínimas e recomendadas para rodar FIFA 22 no seu computador. Confira:

Especificações mínimas:

Sistema: Windows 10 - 64-Bit

Processador: Intel Core i3-6100 3.7GHz ou AMD Athlon X4 880K @GHz

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: NVIDIA GTX 660 2GB ou AMD Radeon HD 7850 2GB

Armazenamento: 50 GB de espaço disponível

Especificações recomendadas:

Sistema: Windows 10 - 64-Bit

Processador: Intel i5-3550 3.40GHz ou AMD FX 8150 3.6GHz

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 670 ou AMD Radeon R9 270X

Armazenamento: 50 GB de espaço disponível

Todas as especificações são basicamente idênticas às do antecessor FIFA 21, o que leva a crer que a versão para PCs não terá grandes novidades para a temporada 2022, diferente da promessa da EA Sports para os novos consoles, que recentemente ganharam um trailer detalhando as mudanças para o game.