FIFA 22: Novo trailer mostra detalhes do gameplay

Vídeo veio acompanhado de documento que revela dezenas de novidades do game de futebol

A EA Sports revelou nesta quinta (29) um novo trailer de gameplay de FIFA 22, que se aprofunda em aspectos técnicos do novo game de futebol da franquia, que chega no dia 1 de outubro para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC.

O novo vídeo, publicado nos canais oficiais da empresa, funciona como uma sequência para a revelação do game, que aconteceu no último dia 20 de julho, com uma transmissão ao vivo.

No trailer de quase 4 minutos, foi possível ver mais cenas de gameplay, que mostram as partidas de FIFA 22 rodando nos aparelhos da nova geração (PS5 e Xbox Series), que terão exclusividade ao sistema HyperMotion.

Segundo a EA, o título da temporada 2022 marca o maior salto de qualidade da franquia no quesito animações, que foram turbinadas por capturas de partidas reais, 11 x 11. As imagens mostram movimentação mais fluida e realista dos jogadores, que ainda segundo a empresa, também se posicionam de forma mais inteligente, graças a ajustes na IA do game.

Junto do novo trailer, a EA publicou um Pitch Notes, espécie de lista de alterações que estarão no jogo. As mudanças vão de comportamento de passes e lançamentos até ajustes nas táticas e opções para formações do jogo. O documento pode ser acessado clicando aqui.