FIFA 22: Cinco craques brasileiros que merecem Ídolos no game

Adriano, Cafu, Dida e outras lendas da história recente do Brasil e os cards que poderiam chegar ao game de futebol da EA Sports

FIFA conta com uma enorme lista de lendas do passado, disponíveis no modo Ultimate Team como Ídolos, cards especiais (e muito valiosos) inspirados em diferentes momentos da carreira dos craques.

No total são 100 nomes na versão de 2021, mas a cada edição a EA Sports adiciona novos ex-atletas ao título, e na versão de 2022 não deve ser diferente.

Mas e se o FIFA 22 ganhasse novos craques brasileiros, quem deveriam ser os escolhidos, e quais seriam os níveis de suas cartas? A Goal imaginou uma lista com cinco feras que fariam sucesso no FUT, confira.

Adriano Imperador

Apesar do curto período em altíssimo desempenho, o Imperador marcou época no futebol italiano, com uma combinação explosiva de força, velocidade e habilidade. Seu card no FIFA certamente seria um dos mais valiosos e desejados pelos jogadores.

Cafu

Pedido antigo da comunidade do game, o lateral brasileiro seria uma peça importante para preencher uma das posições mais carentes no FUT. Com habilidades defensivas e ofensivas bem equilibradas, o ex-Milan seria quase unanimidade.

Dida

Se o UItimate Team já conta com nomes como Van der Sar, Cech e Schmeichel, a inclusão de Dida parece das mais óbvias possíveis no game. Destaque pelo Milan, o brasileiro ainda se encaixaria bem no meta por seu tamanho e envergadura.

Lúcio

Força, velocidade e segurança defensiva. Lúcio teve todos os principais atributos que definem um zagueiro excelente no Ultimate Team, e brigaria entre os mais populares do game. De quebra, os avanços ao ataque também renderiam atributos adicionais ao ex-Bayern.

Juninho Pernambucano

O lendário meia do Lyon se destacava pela qualidade absurda na batida na bola, seja em cobranças de falta poderosas ou passes longos cheios de efeito e veneno. De quebra, o meia ainda cumpria papel importante na recomposição defensiva, habilidade muito valorizada no game.