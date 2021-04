Romário, Zico, Marcelinho: 10 craques do Brasileirão que poderiam ser Ídolos no FIFA 21

Figuras históricas do futebol brasileiro ficaram de fora da lista da EA, mas a Goal simulou como poderiam ser os níveis das cartas dos craques no FUT

A lista de Ídolos de FIFA 21 é recheada de grandes craques que fizeram suas carreiras na Europa, como Ronaldo, Ronaldinho e Zidane, mas com exceção de lendas como Pelé, Garrincha e Carlos Alberto Torres, as estrelas do Brasileirão pouco são lembradas no game.

Vale ressaltar que, apesar de estarem presentes no jogo, os times brasileiros não contam com seus elencos reais no FIFA desde a edição de 2015.

Mas e se Romário, Marcelinho, Ceni e outros craques históricos do Brasileirão fossem Ídolos do FIFA 21? A Goal imaginou algumas de nossas estrelas do passado em seus melhores momentos, para criar seus cards no game da EA Sports. Confira:

Zico - Flamengo

Número 1 na história do Flamengo, o Galinho poderia ter uma carta poderosa no FIFA 21, com foco na qualidade de passes e lançamentos, trato com a bola e cobranças de falta letais.

Romário - Vasco

Romário chegou a aparecer em versões anteriores do FIFA como um "Legend" (antigo nome dos Ídolos), mas desde então foi esquecido pela EA Sports. O Baixinho certamente teria ótimos números em velocidade e, claro, finalização.

Marcelinho Carioca - Corinthians

Fenômeno nos anos 90 do Corinthians, o Pé de Anjo seria uma daquelas cartas diferentes e divertidas de usar. Apesar do porte franzino, a velocidade e veneno dos arremates e falta fariam do meia um sucesso no game.

Edmundo - Vasco

Mesmo com as passagens por Palmeiras, Flamengo e outros clubes brasileiros, Edmundo marcou época no Vasco, onde infernzava defesores com sua habilidade. Um card do Animal no FIFA 21 seria garantia de pressão constante aos zagueiros e muitas comemorações provocativas.

Marcos - Palmeiras

Campeão da Libertadores 99 com o Palmeiras e da Copa de 2002 com a seleção, onde foi grande destaque, o arqueiro seria escolha ideal para aqueles que procuram um explosão e reflexos.

Túlio - Botafogo

Atacantes tradicionais não são exatamente unanimidade entre os jogadores do Ultimate Team do FIFA 21, mas como resistir ao carisma de Túlio Maravilha? Faro de gol dos mais aguçados seria a principal habilidade do camisa 9.

Rogério Ceni - São Paulo

Se um jogador chamou a atenção ao marcar mais de 2000 gols com Petr Cech no FIFA 21, imagina só se ele tivesse acesso a Rogério Ceni? Mais do que segurança debaixo das traves, o ídolo tricolor ainda manda bem nas cobranças de falta e na reposição.

Renato Gaúcho - Grêmio

Com Edmundo e Romário disponíveis, a formação de um trio de ataque com Renato Gaúcho seria praticamente obrgatória. Imagina só disputar uma Weekend League com os Reis do Rio?

Alex - Palmeiras

Apesar de ter passado boa parte de sua carreira na Turquia, onde é idolatrado, Alex jogou tempo o bastante no Brasil para se tornar um grande ídolo no Palmeiras. Unindo as características de um meia habilidoso e cerebral e a movimentação de um segundo atacante, o craque seria hit no FUT.

Raí - São Paulo

Toda a classe e habilidade de Raí seriam um deleite para os jogadores que buscam um meia completo no FIFA 21. Seja na armação ou na definição de jogadas (especialmente na bola aérea), o craque brilharia no game.