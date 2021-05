FIFA 21: Como jogar a final da Champions League?

Veja como disputar a decisão no game da EA Sports, com direito a estádio oficial, narração temática e apresentação da liga

A final da Liga dos Campeões da UEFA está definida, com o confronto entre Manchester City e Chelsea. Disputada em jogo único, no próximo dia 29 de maio, o grande duelo já pode ser jogado no FIFA 21, que conta com os direitos da competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais do que simplesmente escolher os times ingleses e jogar uma partida no Estádio Olímpico Atatürk, é possível curtir a apresentação especial da EA Sports, com introdução, hino da Champions, taça em campo e narração temática.

Como jogar a final da Liga dos Campeões no FIFA 21?

Passo 1. No menu principal do FIFA 21, escolha “Jogo Rápido”, na ana “Jogar”;

Passo 2. Selecione “UEFA Champions League”, a quarta opção da tela;

Passo 3. Clique na opção “Final da UCL” e escolha os times (City x Chelsea, ou qualquer outra combinação de equipes européias);

Pronto, agora é só avançar para as escalações dos times e disputar a final da Champions no FIFA 21.