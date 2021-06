FIFA 21: 5 modos para se divertir no fim da temporada

Time com 11 amigos, futsal offline, modo Volta e outras opções para se divertir até a chegada do FIFA 22

Com a proximidade do lançamento de uma nova versão, FIFA 21 está chegando a seus dias finais. Nessa altura do campeonato, muitos dos jogadores já abandonaram o Ultimate Team, ou chegaram a seus objetivos em outras modalidades.Para a sorte dos fãs, o game conta com uma série de modos bem diferentes e divertidos, que podem render algumas dezenas de horas de jogo até o lançamento de FIFA 22.

Cansado de jogar? A Goal tem algumas sugestões de modos e atividades para curtir o FIFA 21.

Jogos de Habilidade

Quando falta paciência para disputar partidas completas no FIFA, os jogos de habilidade são uma atividade rápida, divertida e desafiadora para os jogadores. Além de comparar suas pontuações com a de outros amigos, ainda dá para aprender e aperfeiçoar diversas técnicas, como marcação, cobrança de falta e dribles.

Modo Volta

Longe de ser o mais popular entre os fãs de FIFA, o modo Volta tem algumas ideias interessantes, e pode ser uma boa pedida para quem busca uma experiência diferente no FIFA. Dá para editar seu personagem com roupas e chuteiras de marcas famosas e apelar para dribles mirabolantes, sem grande compromisso com o resultado.

Pro Clubs

Tem um grupo de amigos que tem o FIFA 21? Chame todo mundo para a party e crie o seu time no Pro Clubs, onde cada um pode criar o seu jogador e atuar em uma posição específica (atacante, zagueiro, etc). Dá para jogar online com até 11 amigos, em partidas bastante estratégicas e empolgantes.

Modo futsal

Aqueles que sentem falta do FIFA Street podem encontrar no modo futsal um estilo de jogo mais rápido e dinâmico, ideal para partidas casuais com amigos. Disponível apenas offline, a modalidade ainda tem variações, como quadras menores e sem lateral.

Modo Temporadas

Foi-se o tempo em que o modo Temporadas era a principal opção para jogar online no FIFA. Apesar de bem simples, a opção ainda é uma boa para quem valoriza jogar com times reais e elencos atualizados. Conforme as divisões sobem, você encontrará adversários cada vez mais competentes.