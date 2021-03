FIFA 21: como jogar futsal?

Jogo de futebol conta com modo de futebol de salão, onde é possível jogar com times reais em diversas quadras. Confira o guia completo

FIFA 21 tem como um de seus grandes diferenciais o modo VOLTA, que adiciona uma campanha focada em futebol de rua, com atletas reais do cenário e participações especiais de craques e personalidades, como Kaká, Dua Lipa e Fred do Desimpedidos.

Além de criar seu time e avançar na campanha para desbloquear novos jogadores e itens, os usuários também podem disputar partidas rápidas em todos os modos do VOLTA, usando times e jogadores reais do FIFA 21.

Talvez o mais divertido deles é o Futsal, que reproduz as regras do futebol de salão, com quadras maiores, marcação de faltas, laterais, escanteios e goleiros. Veja abaixo o guia de como jogar.

Passo 1. No menu principal do FIFA 21, escolha “Jogo Rápido”, na ana “Jogar”;

Passo 2. Selecione “VOLTA Footbal”, a terceira opção da tela;

Passo 3. Clique X/A em “VOLTA Partida Única”;

Passo 4. Vá até a última opção para jogar futsal no FIFA 21.

Estão disponíveis também outras modalidades, como 3x3, 4x4 e 5x5, em variações com e sem goleiro;

Passo 5. Agora será preciso escolher as equipes que serão usados na partida. É possível personalizar a escalação, usando os melhores jogadores de cada um para deixar o time mais forte.

Assim como em todos os modos do FIFA 21, dá para conectar controles adicionais e jogar com amigos. Infelizmente não existe a possibilidade de jogar o modo com times reais online;

Passo 6. Depois de escolher a quadra onde a partida será disputada, é só partir para o jogo, que conta com dois tempos de três minutos cada.