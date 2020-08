Ferrari batida e positivo no 'bafômetro': Arthur tem mais problemas nos últimos dias de Barcelona

Após se envolver em polêmicas e ser barrado na entrada do Camp Nou, brasileiro tem mais problemas antes de deixar a Espanha e se apresentar à Juventus

A última temporada de Arthur no não foi das mais fáceis. Além das atuações abaixo do esperado, problemas fora de campo conturbaram ainda mais sua passagem pela Catalunha. Porém, sua saída do clube está sendo ainda mais polêmica. Neste domingo (16), um acidente de carro e um teste positivo no bafômetro foram apenas mais alguns problemas em sua despedida da .

De acordo com o jornal catalão Diari de , o jogador bateu sua nova Ferrari na madrugada passada, em Palafrugell, na Costa Brava catalã. Outras pessoas também estavam no veículo com o jogador mas ninguém ficou ferido. Ainda segundo o diário, o brasileiro passou pelo teste do bafômetro após o acidente e o resultado foi positivo, dando 0,55 mg / litro de ar expirado.

Mas esse foi apenas mais um dos problemas que envolveu os últimos dias de Arthur em Barcelona.

O meia acertou sua transferência à Juventus em operação que envolveu a chegada de Pjanic à Catalunha. A apresentação do jogador de 24 anos está prevista para acontecer apenas em setembro, mas mesmo assim ele se recusou a vestir a camisa do Barcelona após a negociação.

O brasileiro não se apresentou aos treinamentos para a realização de testes para o novo coronavírus ainda no início de agosto, antes do confronto contra o , pelo retorno da Liga dos Campeões. A atitude, é claro, não foi vista com bons olhos pela diretoria culé, que esperava contar com o meia até o momento de sua saída com destino à Itália.

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barça, veio a público criticar a atitude do jogador, deixando clara a insatisfação do clube.

Então, no dia da partida contra o Napoli, Arthur se dirigiu ao Camp Nou para torcer por seus companheiros, mas acabou barrado na entrada do estádio.

O episódio também gerou muita polêmica, mas segundo o Barcelona e alguns dos setoristas que acompanham o clube, Arthur queria entrar no Camp Nou sem que a diretoria tivesse o resultado de seu teste para a Covid-19. Assim, como o é um dos países em situação mais crítica em relação à pandemia, o jogador não recebeu autorização para assistir ao jogo no estádio.

Mesmo com todas as polêmicas, Arthur está prestes a se apresentar à Juventus, que tem Andrea Pirlo como seu novo treinador. O brasileiro tem agora a esperança de se tornar uma das referências da equipe sob o comando do ídolo italiano.