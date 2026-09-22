Ferran Torres sonha em levar estrela do Barcelona para o Paris Saint-Germain

Ferran Torres não precisou de muito tempo para deixar sua marca no Paris Saint-Germain, mas, apesar do início perfeito com seu novo clube, ainda há uma pessoa de quem ele sente muita falta desde sua saída do Barcelona.

O atacante espanhol chegou ao Paris Saint-Germain neste verão vindo do Barcelona, e rapidamente se adaptou ao seu novo ambiente, marcando sete gols em seis partidas sob o comando de Luis Enrique, que deposita grande confiança em suas qualidades.

Durante sua participação no programa "El Hormiguero", Torres, de 26 anos, falou sobre sua nova vida em Paris e revelou do que mais sente falta desde que deixou o Barcelona.

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O atacante espanhol afirmou que seu ex-companheiro era um dos jogadores que naturalmente encontrariam um lugar em Paris, antes de revelar a pessoa que gostaria de ter podido levar consigo.

Torres disse, sorrindo, em declarações reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato": "A única pessoa que não posso levar comigo é o Pedri. Sinto muita falta dele".

Torres e Pedri têm uma forte relação de amizade desde o período em que estiveram juntos no Barcelona, e também compartilham a mesma agência de jogadores, o que reflete a intensidade do vínculo que nasceu entre a dupla.

Apesar do início forte de Torres em sua experiência parisiense, a ausência de Pedri parece ser a única exceção em sua transição para uma nova etapa da carreira, depois de ver-se obrigado a dar continuidade à sua aventura com o Paris Saint-Germain longe de um de seus amigos mais próximos.

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