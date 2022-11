Felipão troca agasalho por gravata e será diretor do Athletico; Turra é efetivado

Treinador se despede da função levando Furacão à nona Libertadores

São 74 anos de idade recém completados e 40 anos dedicados exclusivamente como treinador de futebol. Luiz Felipe Scolari se despediu da carreira com vitória pelo Athletico no último domingo em cima do Botafogo, por 3 a 0, e garantiu o time paranaense na Libertadores pela nona vez, igualando o número de participações do Vasco da Gama."

Terminar ganhando uma classificação aqui pelo Athletico é muito bom, era o que eu mais sonhava e esperava que acontecesse", disse.

Agora, após seu retorno das férias, Felipão troca o agasalho e vai usar gravata: vai ser diretor técnico do clube. Ele se reuniu com o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, durante a semana e definiu detalhes da carreira. Scolari não vai participar da compra e venda de jogadores, mas estará trabalhando mais alinhado com os treinadores do Athletico, tanto do time principal como das demais categorias.

"Sou cobrado pelos filhos pra parar. Em tudo. Não ser diretor, não ser mais nada, só andar pra cá pra lá vagabundeando. Mas não sei se eu vou conseguir. Eu acho que não, então vou dar um tempinho pra ver se consigo ser um diretor", disse.

O Furacão será dirigido por Paulo Turra, auxiliar de Felipão. A dupla chegou ao Athletico no meio da temporada e juntos foram 47 partidas, com 22 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, sendo vice-campeão da Libertadores, derrotado nas quartas-de-final da Copa do Brasil e classificando o time para Libertadores novamente.

"Não conseguimos ganhar a Libertadores esse ano, mas vamos estar presente de novo ano que vem para incomodar quem não acredita na gente", finalizou o treinador.

Em 40 anos de carreira, foram 27 títulos, trabalhando em 18 clubes e três seleções diferentes. Foram quase 1700 jogos, com mais de 800 vitórias. Conhecido como Rei de Copas, Felipão foi campeão da Copa do Mundo pelo Brasil, ganhou duas Libertadores, dois Brasileirões e quatro Copas do Brasil.