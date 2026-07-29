A Juventus fechou uma das transferências mais destacadas do mercado de verão, após chegar a um acordo definitivo por um dos atacantes do Paris Saint-Germain, isso depois de longas negociações que passaram por diversas complicações e estiveram perto de fracassar mais de uma vez.

A rede "Sky Sport Italia" informou que a Juventus pagará 38 milhões de euros, além de bônus que podem chegar a 12 milhões de euros, para contratar o francês Randal Kolo Muani por empréstimo com obrigação de compra, em uma transferência cujo valor total pode chegar a 50 milhões de euros.

Fontes francesas haviam indicado anteriormente que a negociação já estava concluída e que o jogador viajaria em 48 horas para realizar os exames médicos e assinar oficialmente o contrato com o clube italiano.

Todas as partes confirmaram que o acordo inclui um empréstimo com obrigação de compra ao fim da temporada, mas a rede "Sky Sport Italia" esclareceu que essa cláusula só entrará em vigor caso a Juventus consiga se classificar para uma das competições europeias na próxima temporada, depois de a condição apresentada anteriormente se limitar à classificação para a Liga dos Campeões.

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio esclareceu que o valor base da negociação é de 38 milhões de euros, incluindo o empréstimo e a compra, além de incentivos adicionais que podem chegar a 12 milhões de euros.

Kolo Muani deve assinar um contrato de cinco anos, com salário anual de 5,5 milhões de euros, além de outros 1,5 milhão de euros em bônus vinculados ao desempenho.

Por sua vez, o especialista em transferências Fabrizio Romano limitou-se a apontar que o valor da negociação ultrapassa os 43 milhões de euros, enquanto o jornalista Alfredo Pedullà afirmou que o total pode chegar a 50 milhões de euros, esclarecendo que parte dos bônus inclui condições difíceis de serem alcançadas.

O Paris Saint-Germain havia contratado Kolo Muani vindo do Eintracht Frankfurt por 95 milhões de euros no verão de 2023, mas o atacante francês não conseguiu corresponder às expectativas, antes de sair por empréstimo à Juventus por seis meses em 2025 e, em seguida, passar a temporada passada no Tottenham Hotspur.

Leia também: a ferida do elo mais fraco no projeto do Marrocos: Lekjaa soa o alarme

Leia também: Bayern fecha as portas do mercado: a questão do número 11 define o futuro de Olise