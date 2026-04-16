Faleceu o ex-goleiro do Arsenal e do Liverpool, Alex Manninger (48)

Alex Manninger faleceu aos 48 anos. O ex-goleiro de times como Arsenal, Juventus e Liverpool foi atropelado por um trem na manhã de quinta-feira, enquanto estava dentro de um carro, segundo a mídia austríaca.

O acidente ocorreu na pequena localidade austríaca de Nussdorf am Haunsberg, próxima a Salzburgo. Segundo a mídia austríaca, Manninger estava ao volante de um carro que foi atingido por um trem em uma passagem de nível sem guarda.

Foram prestados os primeiros socorros, mas sem sucesso. O maquinista e os passageiros do trem saíram ilesos.

Manninger disputou um total de 33 partidas pela seleção austríaca entre 1999 e 2009. A Federação Austríaca de Futebol já se pronunciou sobre seu falecimento: “Estamos chocados com a notícia do falecimento de Alex Manninger. O mundo do futebol perde uma pessoa especial.”

Manninger jogou por vários clubes austríacos antes de se transferir para o Arsenal em 1997. Pelo clube, onde geralmente era o segundo goleiro, ele disputou 64 partidas oficiais. Com o Arsenal, Manninger conquistou quatro títulos: o campeonato nacional, a FA Cup e duas vezes o Community Shield.

Mais tarde, ele também atuou por vários clubes italianos, incluindo a Juventus. Com ela, conquistou o título italiano em 2012. Na temporada 2016/17, sua última como jogador profissional, Manninger estava sob contrato com o Liverpool. No entanto, ele não chegou a jogar por esse clube.

Pela Áustria, Manninger disputou 33 partidas pela seleção. Ele integrou a seleção no Euro 2008, disputado em seu país, mas não chegou a jogar.