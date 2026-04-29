Fabrizio Romano tem certeza: é aqui que está o futuro de Nathan Aké

Nathan Aké deverá deixar o Manchester City ao final desta temporada. O jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano antecipa, em seu canal no YouTube, e tem uma forte suspeita de onde o jogador, que disputou 58 partidas pela seleção holandesa, atuará na próxima temporada.

Enquanto Aké ainda era uma peça muito valorizada por Pep Guardiola nas últimas temporadas, o canhoto atualmente entra em campo apenas esporadicamente em Manchester. No total, ele jogou menos de 1.500 minutos nesta temporada.

“O AC Milan já considerou contratar o holandês na última janela de transferências”, afirma Romano, que sabe que a saída de Aké está iminente de qualquer forma. “Ele simplesmente quer mais tempo de jogo”, afirma o guru das transferências.

“Aké está absolutamente insatisfeito com seu tempo de jogo nesta temporada, então é melhor se preparar para uma transferência no próximo verão. Ele é um jogador muito interessante para muitos clubes, pois pode atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro central esquerdo.”

“Com isso, ele se encaixa perfeitamente no futebol italiano”, afirma Romano, que garante que o futuro de Aké está na Série A. “Embora ele já tenha recebido ofertas de clubes da Premier League, provavelmente ele mesmo vai se encaminhar para a Itália.”

No mês passado, Aké já havia declarado ao Algemeen Dagblad que está pronto para o próximo passo em sua carreira. “Os jovens estão se destacando, é bom ver isso. A conquista da Carabao Cup já seria um belo final”, disse ele logo após a final vencida por 2 a 0.

O AD concluiu que “tudo indica que ele não voltará ao Etihad Stadium após esta temporada”. Apesar disso, Aké pode se preparar para a Copa do Mundo: o zagueiro é normalmente uma certeza na seleção de Ronald Koeman.