Fábio não treinará no Cruzeiro enquanto busca acordo por atrasados e redução salarial

Fábio ficará sem treinar no Cruzeiro enquanto não chegar a um consenso com a gestão de Ronaldo Fenômeno, conforme apurado pela GOAL. O clube tenta um acordo financeiro com o goleiro de 41 anos, que não participou das primeiras atividades de pré-temporada sob o comando do técnico Paulo Pezzolano.

Houve uma reunião entre o jogador, o agente Renê Salviano e o departamento de futebol do clube mineiro na noite dessa terça-feira (4). Na ocasião, porém, as partes não chegaram a um consenso. Há um novo encontro marcado para esta quarta-feira (5), na Toca da Raposa II. A ideia do clube é se aproximar de um desfecho, seja negativo ou positivo, para evitar que as negociações sobre o futuro do atleta sejam prolongadas.

O Cruzeiro deseja reduzir o salário de Fábio — o atleta tem remuneração de R$ 350 mil em seu compromisso na Toca da Raposa II. O veterano até aceita a redução dos vencimentos, mas quer negociar também o recebimento de uma antiga dívida, iniciada ainda em 2019, ano que culminou no rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube, por sua vez, pretende colocar o atleta em um condomínio de credores para pagar os valores de anos anteriores.

Fábio espera solucionar o caso nesta quarta-feira, durante reunião marcada na Toca da Raposa II. A diretoria do Cruzeiro, por outro lado, evita dar um prazo e analisa a melhor forma de chegar a um acordo com o jogador.

Fábio está perto de completar mil jogos pelo Cruzeiro, time que defende desde 2004. O goleiro tem 976 partidas com as cores da equipe neste período.