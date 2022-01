Quem é Paulo Pezzolano, técnico uruguaio especulado para assumir o Cruzeiro?

O "novo" Cruzeiro de Ronaldo se prepara para a nova temporada, e uma das primeiras tarefas é encontrar um treinador para dirigir o clube na Série B.





Um dos alvos é o uruguaio Paulo Pezzolano, ex-meia uruguaio que atuou por clubes como Mallorca, Hangzhou Greentown, da China, Necaxa, do México e Athletico-PR.

Com apenas 38 anos de idade, Pezzolano é treinador desde 2016, quando assumiu o Montevideo City Torque. Desde então ele teve passagens por Liverpool de Montevideo e Pachuca do México, seu trabalho mais recente.





Mais artigos abaixo

O treinador é velho conhecido de Paulo André, gestor de futebol do Cruzeiro, com quem atuou nos tempos de Furacão. Já longe das quatro linhas, Paulo André chegou a apresentar um projeto do Athletico para o já treinador Pezzolano, que terminou fechando com o Pachuca.





Treinando a equipe mexicana entre 2019 e 2021, o técnico obteve resultados positivos. Foram 72 jogos, com 24 vitórias, 23 empates e 25 derrotas.





Na 11ª colocação da Série B 2021 e longe do acesso, o Cruzeiro terminou a temporada com Vanderlei Luxemburgo no comando técnico. O experiente treinador foi demitido nos últimos dias de 2021.