Cruzeiro faz acordo 'express' com Sidnei e ainda tenta renegociar contratos para 2022

O Cruzeiro fez um acordo relâmpago para a permanência de Sidnei no elenco em 2022. A diretoria foi procurada pelo zagueiro 48 horas antes da data marcada para a apresentação do elenco para a pré-temporada e conseguiu chegar a um consenso para a sua manutenção no clube. Agora, outros nomes terão que negociar a mesma coisa. São ao menos sete atletas que precisam conversar sobre novos moldes contratuais. Entre eles, o goleiro Fábio.

Sidnei teria salários de R$ 250 mil mensais e luvas de R$ 1,3 milhão, diluídas nos dois anos de contrato. A nova gestão do clube, liderada por Ronaldo Fenômeno e Paulo André, havia feito uma proposta para redução. O defensor, inicialmente, recusou a ideia e disse que só aceitaria o mesmo valor. Há dois dias, ele foi procurado por André Argolo (remanescente da gestão passada) e aceitou mudanças nos valores do vínculo. Em menos de dois dias, o clube obteve êxito nas conversas.

A negociação feita com Sidnei também acontecerá com outros jogadores. O Cruzeiro procurou alguns nomes e tenta um acordo nos próximos dias. A GOAL detalha as situações que estão pendentes na Toca da Raposa II.

O goleiro Fábio, que renovou o seu contrato ainda sob o comando de Sérgio Santos Rodrigues, terá uma reunião com o departamento de futebol na noite desta terça-feira (4). Ele tem salários de R$ 350 mil e é esperado no clube para conversar sobre uma redução. O atleta está disposto a reduzir os valores, mas aguarda uma proposta convincente para pagamento de atrasados.

O goleiro Jaílson é outro jogador que pode modificar a sua situação. Inicialmente, teria salários de R$ 130 mil e luvas de R$ 150 mil para assinar com a Raposa. Nos últimos dias, chegou a dar a negociação como descartada, mas aguarda uma posição do clube para avançar nas tratativas por novos salários. O seu compromisso inicial previa renovação automática por mais um ano em caso de participação em 60% dos jogos ou acesso à Série A. Estas cláusulas também serão revistas.

Fernando Neto é outro jogador que discute a sua questão contratual com o clube. O meia-atacante tem salários de R$ 100 mil e dois anos de contrato. O seu vínculo é revisto no clube.

Dos remanescentes, o volante Henrique, com salários de R$ 390 mil, e o lateral direito Raúl Cáceres, que tem remuneração de R$ 250 mil, não devem permanecer. A dupla também segue conversando para aceitar uma redução dos valores.

O atacante Airton, que volta de empréstimo e recebe R$ 100 mil mensais, e o centroavante William Pottker, que fatura R$ 320 mil por mês e retorna de empréstimo em julho, também foram procurados para negociar os salários.