Jailson aguarda nova conversa para definir se joga no Cruzeiro; veja a situação de outros reforços pré-Ronaldo

O ex-goleiro do Palmeiras, Jailson, tinha negociação descartada com o Cruzeiro, que tenta adquirir reforços desde o início de dezembro de 2021, visando o início deste ano. No entanto, em fazenda na região do Triângulo Mineiro, o atleta acabou procurado novamente pelo clube, para que haja uma nova conversa e os dois lados possam entrar em acordo.

Como confirma a GOAL, Jailson não descartou o acordo e está disposto a ouvir o que o clube tem a oferecer. Em proposta definida anteriormente com Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do Cruzeiro, existia um gatilho para renovação automática se ele participasse de 60% dos jogos ou garantisse o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o que será renegociado.

Além disso, o goleiro receberia R$ 130 mil por mês, além de R$ 150 mil em luvas, com um ano de contrato. Os valores também serão discutidos novamente pelas partes. A ideia é que ele aceite uma redução para permanecer na Toca da Raposa II.

A sua contratação foi para substituir Fábio quando necessário, já que tanto um quanto o outro passam dos 40 anos de idade e mantém uma longa carreira de experiência. Pelo Palmeiras, vale lembrar que Jailson tinha um salário de R$ 280 mil ao mês.

Qual a situação dos outros reforços do Cruzeiro pré-Fenômeno?

Dentre as várias personagens do grande pacotão de reforços do Cabuloso na antiga gestão de Mattos, antes da compra de Ronaldo Fenômeno, quatro acertaram oficialmente os respectivos acordos e redução de salário: os volantes Pedro Castro e Filipe Machado, o zagueiro Maicon e o atacante Edu, que estão no clube para realização dos procedimentos médicos.

Pará e Sidnei, antes acertados com o clube, recusaram atuar pelo Cruzeiro e preparam as multas para a saída do elenco. Fernando Neto e João Paulo, também confirmados na gestão do ex-diretor, ainda são incertezas e não confirmam se saem ou se ficam no time para este ano.

Fábio também negocia redução

Fábio não se reapresentou ao Cruzeiro na manhã desta terça-feira (4). O goleiro de 41 anos entrou em acordo com a diretoria para chegar à Toca da Raposa II no período da tarde. Os demais atletas tiveram que adentrar o local por volta de 8h30 (de Brasília).

O ídolo do clube assinou a renovação no fim do ano passado para receber salários de R$ 350 mil por mês. O seu contrato se encerrará em dezembro deste ano, conforme apurado pela reportagem. Ele é dono do segundo maior salário do elenco, atrás somente do centroavante boliviano Marcelo Moreno.