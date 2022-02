Fabio Blanco: a nova promessa do Barcelona que quase foi jogador do Real Madrid

Com as chegadas de Ferran Torres, Adama Traore e Pierre-Emerick Aubameyang, o Barcelona alcançou o que o técnico Xavi propôs fazer na janela de transferências de janeiro: melhorar o setor ofensivo do time.

A impressão inicial também é encorajadora, já que o Barcelona marcou quatro gols no Atlético de Madrid na última partida, com Traore desempenhando um papel de destaque no Camp Nou.

No entanto, enquanto o Barça espera que Ferran Torres, de 21 anos, continue melhorando e, eventualmente, se torne um líder de seu ataque por pelo menos mais uma década, não há dúvida de que Traore e, particularmente, Aubameyang, são melhores soluções a curto prazo.

Com isso em mente, talvez a contratação mais importante em janeiro para o futuro da linha de ataque do Barcelona seja o jovem Fabio Blanco.

O jogador de 17 anos chegou ao Barça no início da janela de janeiro e recebeu imediatamente um contrato de dois anos e meio, que inclui uma cláusula de liberação de 100 milhões de euros.

Sua chegada é vista como um "golpe", principalmente porque há apenas alguns meses, o Barcelona ficou desapontado por ter perdido a contratação de um dos principais jovens talentos espanhóis.

O Barça, junto com o Real Madrid, estava travando uma batalha para contratar Blanco no verão de 2021, quando seu contrato com o Valencia entrou em suas últimas semanas.

O Manchester City também estava interessado, mas foi o Eintracht Frankfurt que surpreendentemente venceu a corrida pela assinatura de Blanco. De fato, a Bundesliga foi um fator decisivo, já que o ala buscava um caminho para atuar em uma grande equipe e divisão.

O Barça, em particular, ficou desapontado por ter acompanhado Blanco de perto por mais de um ano, e fontes dentro do clube disseram à GOAL que sentiram que estavam no comando para contratar o jovem antes que sua oferta de contrato fosse surpreendentemente rejeitada.

O desempenho de Blanco na Alemanha, no entanto, não foi como o planejado. Logo depois que ele chegou, o Eintracht teve uma mudança em massa de funcionários, contratando um novo presidente, diretor esportivo e treinador, nenhum dos quais estava envolvido na decisão de contratar Blanco.

Ele nunca esteve perto de ser titular e, em vez disso, jogou apenas oito partidas pelo time sub-19 do Eintracht, marcando dois gols.

Quando a janela de inverno chegou, ele estava pronto para deixar o Deutsche Bank Park.

Embora o Real Madrid tenha mostrado novamente interesse, desta vez, o Barcelona parecia o destino ideal, principalmente porque Xavi mostrou vontade de dar uma chance aos jovens durante seus primeiros meses no comando.

O Barça também teve a vantagem de ter funcionários do clube que conheciam Blanco de seu tempo em Valencia. Jose Ramon Alexanko, que agora é diretor das categorias de base do clube, trouxe Blanco para Mestalla em 2016, enquanto o novo diretor esportivo do Barcelona, Mateu Alemany, foi também o homem que supervisionou a renovação final do contrato de Blanco durante seu tempo no Valencia.

Então, o que torna Blanco tão especial para que clubes, como Barça e Real Madrid, quererem contratá-lo?

Descrito para a GOAL, por um treinador de juniores que seguiu a carreira de Blanco, como um "ala muito interessante, com muita inteligência e força física". Blanco joga predominantemente pela lateral direita.

Ao contrário de muitos alas modernos, ele prefere dar amplitude no campo, alcançando o lateral adversário para fornecer cruzamentos para seus companheiros de equipe, com sua atitude destemida e sua aceleração também partes fundamentais de seu jogo.

O jovem espanhol também possui um bom faro para o gol, tendo iniciado sua formação futebolística como atacante. E, por isso, os torcedores do Barça esperam vê-lo em diferentes posições nos próximos meses e anos.

Ele começou a vida em seu novo clube na equipe 'B' do Barcelona, ​​​​atuando na terceira divisão do futebol espanhol.

Blanco fez sua estreia no 'Mini Clássico' contra o Real Madrid Castilla, ainda no final de janeiro, saindo do banco para ajudar o time catalão, que estava perdendo por 2 a 0, conquistar um ponto, antes de ser nomeado titular na semana seguinte.

Dadas as novas chegadas ao elenco de Xavi, Blanco provavelmente permanecerá na equipe 'B' até novo aviso, com Xavi agora tendo uma variedade de opções mais experientes para escolher no ataque.

No entanto, quando os torcedores olharem para essa janela de transferências nos próximos anos, há uma esperança real de que eles vejam um marco no renascimento da ambição do clube, mas também vejam uma nova estrela em formação no Camp Nou.