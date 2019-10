Fabinho personificou, contra o Tottenham, o Liverpool que Klopp ama

O meio-campista participou de gol, dominou o passe no ataque e infernizou a vida dos adversários na vitória dos Reds

A vida não foi nada fácil para o Liverpool bater o Tottenham, de virada, para seguir invicto na liderança da Premier League após dez rodadas. Os atuais campeões europeus viram Harry Kane abrir o placar com menos de um minuto de jogo, e a impressão inicial era de que os Spurs poderiam ter a revanche pela derrota na final da Liga dos Campeões.

Não foi o que aconteceu. Jogando no estilo intenso, de pressão alucinada sobre o adversário que tem a bola e com ataques rápidos em transição, o só não conseguiu chegar ao empate no primeiro tempo por causa de uma exibição espetacular do goleiro Gazzaniga. O placar só ficou igual no segundo tempo, em lance que teve participação fundamental de um dos melhores em campo: Fabinho.

Elogiado ao longo da semana por Klopp e convocado mais uma vez para a seleção, o meio-campista fez o lançamento que resultaria no gol de Jordan Henderson. Mostrando habilidade, o camisa 3 levantou a bola com categoria na busca por Roberto Firmino, que estava dentro da área. Só que, depois de uma disputa com lateral Danny Rose a esfera sobrou para Jordan Henderson. Após 1414 dias sem balançar as redes, o capitão dos Reds acabou com o jejum e enfim venceu Gazzaniga.

Salah faria o gol da vitória aos 75’, convertendo pênalti sofrido por Mané, e ao contrário do que aconteceu após os 4 a 1 sobre o , pela Liga dos Campeões, onde apesar do resultado Klopp não gostou do desempenho de seus homens, desta vez o técnico alemão foi só elogios após o triunfo sobre um rival que, embora esteja em crise, possui qualidade para tirar os pontos tão sagrados por um clube sedento para acabar com a fila de 30 anos sem títulos ingleses.

“Foi um super jogo, eu amei. Estivemos em nossa melhor forma, começamos bem mas sofremos um gol imediatamente, uma falta de sorte, mas é assim que o joga. O contra-ataque deles é incrível, para ser honestamente. Eles tiveram o gol, mas vocês não viram a influência disso no meu time, e isso foi o melhor que eles demonstraram”, disse Klopp após a vitória por 2 a 1, que manteve seu time na liderança com seis pontos de vantagem em relação ao .

E se teve um jogador que personificou, contra o Tottenham, este estilo de jogo que Jurgen Klopp tanto ama foi justamente Fabinho. Além da participação no gol de empate, o meio-campista simbolizou a obsessão para retomar a bola do adversário e disparar no ataque.

Fabinho deixou o Anfield como jogador com mais desarmes (4) e interceptações (3), além de ter sido quem mais trocou passes no campo de ataque (68, com aproveitamento de 85%), empurrando as linhas adversárias para trás. Todos números recordes nesta sua segunda temporada como jogador do Liverpool.

"Fabinho também teve uma atuação incrível, no segundo tempo, distribuindo bolas que fizeram toda a diferença para a gente conseguir criar as chances que a gente precisava", disse o goleiro Alisson para a ESPN , fazendo coro à opinião de Klopp sobre o jogador.

De fato, merece todos os elogios.