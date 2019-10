Klopp exalta Fabinho e “corneta” falta de titularidade na seleção brasileira

Ao falar sobre a necessidade de dar descanso ao seu meio-campista, o técnico do Liverpool lembrou: "ele pega voos para a seleção, mas não joga"

Convocado para os amistosos de novembro da seleção brasileira contra (15/11) e (19/11), Fabinho recebeu grandes elogios de Jurgen Klopp, seu técnico no , que também aproveitou para “cornetar” veladamente a falta de oportunidades que o seu jogador tem na equipe de Tite.

O brasileiro foi contratado na temporada passada e foi peça importante para os Reds conquistarem a Liga dos Campeões. Cada vez mais acostumado com o estilo de jogo da equipe inglesa, o meio-campista deu uma bela assistência para Oxlade-Chamberlain abrir o placar nos 4 a 1 impostos sobre o , nesta nova edição da competição europeia.

“Fabi fez muita coisa para descobrir alguns espaços que nós deixamos abertos em situações diferentes. Então, sim, o trabalho de um número seis (número costumeiramente usado por meio-campistas na ) no futebol moderno é incrivelmente importante, e o quanto maior o número de jogadores ofensivos estiverem por perto, você fica mais importante. Mas ele não é o único fechador de espaço, um cão de guarda ou qualquer outra coisa. Ele também é um jogador muito bom”, afirmou o técnico alemão ao site oficial do Liverpool.

“Quantos anos ele tem? Vinte e seis? Então ele tem mais uns 10 anos pelo menos, então ainda tem muita coisa por vir, e ele também pode melhorar muito ainda. Isso é muito bom”.

Perguntado sobre a necessidade de dar descanso ao brasileiro, que só não esteve em campo em um dos 15 jogos disputados pelo Liverpool nesta temporada (foi titular em 13), Klopp lembrou que Fabinho não costuma entrar em campo pela seleção brasileira. Nos últimos amistosos, por exemplo, o meio-campista no gramado por apenas dez minutos no empate com a .

“Ele pega voos apenas durante a pausa para jogos de seleção, mas não joga. É basicamente isso. Então ele está em um lugar, mas não está jogando. Os outros dois (Wijnaldum e Henderson) estão jogando os dois jogos. Por exemplo, Gini e Hendo jogaram as duas partidas por e Inglaterra. Ele (Fabinho) não jogou, então é claro que faz uma diferença”.

“Mas, sim, haverá um momento em que vamos precisar pensar nisso (poupar o jogador), 100%. Mas nós temos peças de reposição: Gini pode jogar muito, muito bem na posição e Hendo jogou ali por um bom tempo e pode jogar muito, muito bem. Então está tudo bem”, finalizou.

Neste domingo (27), o Liverpool, líder da Premier League após nove rodadas, recebe o .