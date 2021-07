Expulsão de Douglas Luiz é criticada na seleção; veja o lance

No empate sem gols com a Costa do Marfim, no segundo jogo das Olimpíadas, seleção masculina questiona cartão vermelho no inicio do primeiro tempo

Na manhã deste domingo (25), o Brasil ficou apenas no empate sem gols com a Costa do Marfim, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo D do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio. Com um a menos desde os 13 minutos do primeiro tempo - o volante Douglas Luiz foi expulso após falta em Dao -, o técnico André Jardine contestou o cartão vermelho em entrevista coletiva após o jogo.

"O nosso entendimento é a de não compreensão da expulsão. Acabou interferindo muito na equipe, foi muito cedo, ainda mais enfrentando um time forte fisicamente, a exigência foi muito malta. A gente fica sem entender, ainda mais com intervenção usando o VAR, e chegar numa expulsão como essa. Mas temos que valorizar também a demonstração que a equipe teve de espírito de grupo, todos se doando demais para defender. A gente acabou não recompondo com um volante, apostando na capacidade de Antony, Claudinho, Cunha e Richarlison de fecharem espaço e defender o centro do campo junto do Bruno Guimarães", analisou o treinador.

Foto: Getty Images

O capitão Daniel Alves, também não concordou com a expulsão do companheiro, mas destacou a reação do Brasil mesmo com um jogador a menos em campo.

"Não acredito que a expulsão tenha sido um fator de muita dificuldade para a gente no jogo. Conseguimos colocar ocasiões, criar as melhores oportunidades, construímos com um a menos. Foram circunstâncias da partida que temos que sobrepor. Mas tenho minhas dúvidas se era para expulsão ou não do Douglas, mas faz parte. Temos que valorizar o grande trabalho no dia de hoje", apontou.

Com o resultado, Brasil e Costa do Marfim seguem com quatro pontos cada, mas a seleção brasileira leva vantagem no saldo de gols, ficando com a liderança do grupo. Agora, a seleção se prepara para enfrentar a Arábia Saudita, na quarta-feira (28), às 5h (de Brasília), pela última rodada, buscando a classificação às quartas de final.