Exequiel Zeballos: o jovem mago de La Bombonera

O ponta de 18 anos assinou contrato com os xeneizes até 2025 e já foi comparado até a Neymar pela sua capacidade técnica

"Olá, sou Exequiel Zeballos. Meu sonho é jogar em La Bombonera e fazer mágica."

Nos dias seguintes à estreia de Exequiel Zeballos pelo Boca Juniors, um vídeo de sua infância reapareceu, mostrando o jovem falando sobre o que ele esperava alcançar no futuro.

Agora com 18 anos, Zeballos já começou a viver seu sonho, e mesmo que a torcida do Boca tenha visto apenas poucos minutos da magia do jovem até agora, suas exibições mostram que há muito o que se animar com o garoto de La Banda.

Absurdamente rápido, com capacidade técnica e a confiança para passar por qualquer defensor, Zeballos já carrega a fama de ser um talento especial a algum tempo, com alguns até o comparando com Neymar.

Mesmo que ele não chegue no mesmo nível da estrela brasileiras, os primeiros sinais indicam que Zeballos será um nome cujo fãs de futebol terão que se acostumar a ouvir bastante pela próxima década.

O jovem foi criado na pequena cidade de La Banda, lugar em que o futebol fica em segundo plano para outro esporte.

Ainda que o lendário ponta de seleção argentina, Rene Houseman, tenha nascido na região, o maior time da cidade, Ciclista Olimpic, se especializa em basquete, ao invés do futebol.

Os primeiros passos de Zeballos no esporte, então, aconteceram no time de sua escola, em Sarmiento de La Banda. Mesmo assim, o atleta também aparecia, de tempos em tempos, pelo Los Dorados de Termas de Rio Hondo, time local, onde ganhou o apelido de 'Pequeno Palacio', dada as semelhanças entre seu futebol e o ídolo Rodrigo Palacio.

Foi jogando em um torneio interestadual em 2013 que o jovem foi encontrado pelo olheiro do Boca, Diego Mazzilli, que agiu imediamente para assinar com o então jovem de 11 anos.

Três anos depois, Zeballos foi transferido permanentemente para Buenos Aires, no CT da base do time, a Casa Amarilla, onde não demorou muito até chamar a atenção.

Em 2017, jogando pelo sub-15 do clube, marcou 15 gols, o que o levou até a seleção argentina que jogaria o Sul-Americano sub-15.

A Albiceleste ficou com o título da competição, com Zeballos marcando cinco gols e terminando o torneio como artilheiro.

Obviamente, o interesse no jogador começou a crescer, e o Boca Juniors não demorou até lhe oferecer um contrato profissional em 2018, o transformando no jogador mais jovem na história do clube a assinar um vinculo profissional, com apenas 16 anos.

Começou a treinar, então, com o time de cima, um ano depois, mas teve que esperar até os últimos meses de 2020 para finalmente estrear nos profissionais.

Jogando pelos lados de campo, sem medo, e ultrapassando seus adversários com facilidade, utilizando dribles e sua velocidade... foi praticamente o destino que o fez estrear na primeira partida do Boca Juniors após a morte de Diego Maradona em novembro.

Saindo do banco de reservas contra o Newell's Old Boys, atuou em mais três jogos antes do final da temporada, mas tudo indica que ele será mais utilizado em 2021.

Barcelona, Real Madrid e Manchester City já demonstraram interesse no jogador, mas Zeballos não aparenta querer deixar o clube, tendo renovado seu vínculo mais uma vez, em um contrato que prevê sua permanência em La Bombonera até 2025.

"O jovem Zeballos - ele está um nível diferente," foi a avaliação do campeão do mundo pela seleção italiana, Daniele De Rossi, durante sua passagem pelo clube argentino, em entrevista a ESPN, onde revelou o apelido de Zeballos, dado por sua família: "macaquinho".

Macacos não são reconhecidos por seus poderes mágicos, mas Zeballos já provou ser uma exceção à regra.

Agora seu desafio será levantar La Bombonera semanalmente, enquanto a Argentina espera seu próximo craque desabrochar.