Kenneth Taylor: o ‘novo Kroos’ do Ajax que tem Wijnaldum como ídolo

O meia de 18 anos, considerado um dos melhores jovens passadores da Europa, deu seus primeiros passos no time profissional do clube holandês

É justo dizer que os últimos sete dias do Ajax não serão lembrados com carinho por quem esteve na Johan Cruyff ArenA. Tanto o fracasso em registrar Sebastien Haller para as fases eliminatórias da Liga Europa, quanto a punição de 12 meses imposta por doping ao goleiro Andre Onana, terão um papel importante no futuro da equipe de Erik ten Hag em Amsterdã.

O sucesso de longo prazo dos gigantes holandeses também foi duramente atingido, com a notícia de que Brian Brobbey, sensação de 19 anos, deixaria o clube neste verão, e com Julian Rijkhoff, de 16 anos - apelidado como 'o Lewandowski holandês’ - confirmando sua saída para o Borussia Dortmund.

Embora a perda de tais jovens talentos tenha desapontado o time da Eredivisie, o Ajax não seria o Ajax se não tivesse muitas outras promessas da base sendo preparadas para chegar ao profissional.

Ryan Gravenberch, Devyne Rensch, Jurrien Timber e Lassina Traore já fazem parte do time principal do treinador Ten Hag, enquanto Naci Unuvar e Sontje Hansen estão entre os que devem dar o salto no próximo ano.

Enquanto isso, um outro jogador que aos poucos começa a ganhar seu espaço é o meia Kenneth Taylor, que está no Ajax desde os oito anos de idade e fez suas duas primeiras partidas pelos profissionais no início deste temporada.

Embora seja oficialmente parte da equipe que treina sob o comando de Ten Hag todos os dias, Taylor continua sendo um jogador importante para o Jong Ajax - que compete na segunda divisão holandesa -, pelo qual acmulua quatro gols e quatro assistências até agora nesta temporada.

Esses são números impressionantes para um jogador que atua como meia defensivo. Porém, suas habilidades no ataque não devem ser uma grande surpresa, depois que ele foi descoberto jogando como atacante pelo De Foresters, que está situado a cerca de cinco quilômetros de sua cidade natal, Alkmaar.

Os treinadores do Ajax acreditaram que ele poderia jogar mais atrás, como volante, graças a seu excelente posicionamento e sua habilidade de passe suprema. E com um novo contrato de quatro anos assinado em setembro, não há perigo de Taylor seguir os passos de outros jogadores, como Brobbey e Rijkhoff, fora do clube.

O cabelo loiro do jovem de 18 anos, combinado com sua posição dentro de campo, fez com que o técnico do Ajax, Winston Bogarde, o comparasse com Donny van de Beek, apesar das diferenças óbvias entre os dois, uma vez que o atual jogador do Manchester United sempre teve mais liberdade para atacar.

Coincidentemente, o dia em que Taylor assinou seu novo contrato foi o último de Van de Beek, com holandês completando sua transferência de 35 milhões de libras (R$ 249 milhões) para a Premier League.

“Ele é uma espécie de irmão para mim e sempre me dá bons conselhos”, disse Taylor sobre Van de Beek. “Ele já passou por tudo isso e disse que eu precisava ter paciência”. E paciência continua sendo o ponto forte do jogo de Taylor, que impressionou Ten Hag desde a pré-temporada de 2019.

"Ele é muito bom no jogo posicional e tem uma excelente mentalidade", disse Peter van den Veen, treinador da Oranje, ao podcast da KNVB, sobre o jovem ambidestro que fez sua estreia no Jong Ajax aos 16 anos.

E essa mentalidade mencionada não se restringe apenas ao campo, como explica seu melhor amigo e atual zagueiro do Wolves, Ki-Jana Hoever.

"Nós conversamos todos os dias", disse ao ao podcast da KNVB. "Costumamos jogar FIFA e ele não suporta perder. Quando isso acontece, ele joga seu controle para longe!".

Em campo, Taylor tem suas emoções totalmente sob controle, enquanto caminha para garantir uma vaga no time principal do Ajax. Ele já viu Gravenberch ser convocado para a seleção e está ansioso para se juntar a ele o mais rápido possível.

Se isso realmente acontecer, terá a chance de jogar ao lado do jogador que cita como grande exemplo: Georginio Wijnaldum.

"É um jogador versátil, pode fazer qualquer coisa", disse sobre o meia do Liverpool ao podcast FutureWave. "Ele é meu exemplo e acredito que posso jogar por um clube importante assim como ele".

Além de Van de Beek, Taylor também já foi comparado a Toni Kroos por sua incrível habilidade para passar a bola, nomes que dão um bom indício do grande potencial deste jovem.