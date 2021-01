Matias Arezo: o novo Suárez? Conheça o jovem goleador uruguaio

O garoto de 18 anos já tem mais de 50 jogos como profissional e sua multa rescisória é de 20 milhões de euros

Embora 2021 tenha começado há poucos dias, Matias Arezo, joia do -URU, já deixou claro que planeja continuar o novo ano exatamente como terminou 2020.

O atacante adolescente precisou de apenas 35 minutos na primeira partida do River no ano para abrir a contagem no Clausura, recuperando uma bola na área do Fenix e tocando por cima do goleiro Felix Casanova para empatar a partida em 1 a 1.

Este gol foi o 18º na carreira do jovem, uma marca impressionante para quem só tem 50 jogos como profissional no currículo.

Arezo, que completou 18 anos em novembro, começou a se destacar no fim do ano passado com várias partidas de destaque na primeira divisão uruguaia e na , incluíndo dois gols contra o -COL no jogo de volta do confronto.

O River não foi longe na Sul-Americana. A campanha terminou nas oitavas de final, eliminado no critério de gols marcados fora de casa no duelo contra a -CHI. Mas a fama de Arezo, impulsonada por outros oito gols na Apertura do , apenas cresceu desde então, e ele está estabelecido como um dos principais jovens talentos do país.

Apelidado de "Búfalo" por seu físico e sua força, Arezo é natural de Montevidéu e nasceu em 2002, o segundo de quatro filhos de uma família viciada em futebol - um de seus irmãos mais novos chama-se Beckham e o outro Iker, em referências aos ídolos do .

Aos três anos, como muitas futuras estrelas uruguaias, ele começou a jogar futebol na categoria "fraldinha". No entanto, sua primeira experiência com futebol não foi muito positiva.

"Quando comecei a jogar, me colocaram no gol mas eu sofri uns cinco gols", relembrou em entrevista à ESPN Uruguai. "E eu disse não, nunca mais eu jogo aqui".

Arezo deixou as luvas de lado e começou a jogar no meio-campo, mas rapidamente pulou para o ataque depois de ir para o River, ainda adolescente.

"Um treinador me disse: 'Venha aqui, você será um goleador', e naquele ano eu marquei cerca de 40 gols e fiquei no ataque; eu gosto de atacar e não de defender".

A partir daquele momento, seu progresso no River foi exponencial. Já aos 15 anos, o atacante ficou no banco de reservas do time principal (não foi utilizado) e no ano seguinte o treinador Jorge Fossati, ex-treinador da seleção uruguaia e do , promoveu sua estreia em um jogo contra o Progresso.

Desde então ele é uma presença garantida no time principal do Darsenero, continuamente balançando as redes, mesmo depois da paralisação do futebol pela pandemia de Covid-19.

Ele também já deixou uma boa impressão pela seleção, representando o país nas categorias sub-15 e sub-17. Arezo foi o maior goleador do Uruguai tanto no Sul-Americano sub-15 de 2017 quanto no Sul-Americano sub-17 em 2019, anotando cinco gols em cada um destes torneios.

Se não fosse lesão importuna ele poderia ter recebido a oportunidade de substituir ninguém menos do que Luis Suárez na seleção uruguaia principal em novembro, após o El Pistolero testar positivo para a Covid-19.

Suárez, claro, tem sido o garoto propaganda do futebol uruguaio nos últimos anos, performando ao lado de Edinson Cavani e Diego Forlán para alertar os maiores clubes da Europa sobre os talentos que que o Uruguai está produzindo.

Assim, o River sabe que logo logo um grande clube europeu irá tentar assinar com Arezo; mas eles estão determinados em fazer qualquer potencial interessado pagar por este privilégio.

"O preço que estabelecemos para Matias Arezo é 20 milhões de euros (131 milhões de reais)", anunciou o presidente do clube Willie Tucci no fim de 2020. "Estão nos oferecendo milhões de dólares, mas nós recusamos".

Arezo ainda mora com os pais no bairro de Nuevo Paris, em Montevidéu, e tem seu pai como grande ídolo. "Ele é meu exemplo. Ele trabalha em construções e ele nos dá tudo", confidenciou ao Ovación.

"Eu não sei se gosto [dos comentários] tanto assim", disse ao site oficial do clube. "Obviamente você pensa nisso, eles estão falando sobre milhões como se fossem milhares. Você é jovem, não entende o que isso siginifica".

"Eu apenas tento levar isso aos meus passos, obviamente se eu der este pulo eu já disse que deixarei o River com o melhor negócio possível, é o clube que me deu tudo".

O destino de Arezo ainda está no ar. Os rivais Nacional e já estão de olho no garoto, embora seja praticamente impossível se o clube manter o astronômico valor pelo jovem.

No exterior, e já foram citados. O time português considera contratar Arezo para substituir o compatriota Darwin Núñez se eventualmente o jogador trocar os Encarnados por outro clube como , Real Madrid ou .

Mal completados seus 18 anos, o "Búfalo" joga com o tempo a seu favor.

O River espera competir com os gigantes uruguaios no Clausura; e mais gols de sua joia mais precisa não impulsionará apenas sua campanha, mas também assegurará mais e mais admiradores do prodígio a cada jogo que ele disputar.