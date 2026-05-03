Ex-técnico do Ajax pode ser o sucessor de Anthony Correia no Telstar

O Telstar ainda está em plena luta para se manter na Eredivisie, mas o clube de Velsen-Zuid também precisa começar a pensar com cautela no próximo ano. Afinal, o técnico Anthony Correia não estará mais no comando da equipe no ano que vem.

Correia, que teve um ano de estreia impressionante na Eredivisie, vai se transferir na próxima temporada para o FC Utrecht, onde sucederá Ron Jans. O experiente técnico se aposentará aos 67 anos.

Antes de trabalhar no Telstar, Correia atuou por quatro anos no Katwijk, da Segunda Divisão. Ele foi bicampeão com esse clube, o que lhe rendeu uma transferência para o futebol profissional.

Os Leões Brancos podem acabar escolhendo o sucessor de Correia também na Segunda Divisão, segundo o Haarlesms Dagblad. No SV Spakenburg, trabalha Chris de Graaf (39), que está na mira, mas ainda precisa obter sua licença de treinador.

Thomas Duivenvoorden é, segundo o Haarlems Dagblad, o candidato ideal, mas parece que o assistente técnico do De Graafschap será o técnico principal em Doetinchem no próximo ano.

A diretoria do Telstar, no entanto, tem mais cartas na manga. “Parece que Alex Pastoor já foi contatado e talvez o mesmo valha para Marcel Keizer, que já foi técnico do Telstar de 2012 a 2014”, dizem as fontes.

O técnico de 57 anos está desempregado desde que deixou o Ajax, onde começou a temporada como braço direito de John Heitinga. “Keizer é conhecido por gostar de treinar em alto nível, mas prefere trabalhar um pouco mais nos bastidores; isso se encaixa bem no Telstar.”