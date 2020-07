Ex-seleção alemã, Jürgen Klinsmann é oferecido ao Flamengo

Nome do treinador de 55 anos bateu na mesa da direção do Flamengo nos últimos dias

Campeão da e do Campeonato Brasileiro em 2019, o conseguiu chamar à atenção do mundo. Prova disso é que depois da saída de Jorge Jesus os telefones de Marcos Braz e Bruno Spindel, dupla que comanda o dia a dia do futebol rubro-negro, não param de tocar. Entre vários nomes oferecidos, um de grande influência na história do futebol: Jürgen Klinsmann.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O alemão de 55 anos está livre no mercado desde que deixou o Hertha Berlin em fevereiro, e segundo apuração da Goal, se mostrou muito interessado com a possibilidade de comandar o Flamengo. O nome do técnico, que é fluente no inglês e domina um pouco do espanhol, bateu na mesa do nos últimos dias.

Mais times

Jürgen Klinsmann

Ex-atacante, Klinsmann é uma das figuras mais respeitadas na história do futebol alemão. Ele foi peça importante na conquista da de 1990 como jogador, e como treinador revolucionou o futebol da seleção. Em 2004, assumiu a direção técnica da , que vinha de resultados modestos no cenário mundial, e comandou uma reestruturação na Federação, montando uma equipe de especialistas com Joachim Löw e Oliver Bierhoff.

O resultado todos conhecem: Klinsmann lançou a base do elenco que, oito anos depois, se tornou campeão do mundo no Maracanã após atropelar o por 7 a 1 na semifinal. Além do trabalho na equipe alemã, ele comandou o de Munique por uma temporada e a seleção dos por cinco anos.

Javier Aguirre, que foi oferecido ao #Flamengo por meio de empresários, não seguirá no comando do para a próxima temporada. https://t.co/vp78JSLSaN — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 20, 2020

Além do alemão, outro treinador com experiência em seleções foi oferecido ao Flamengo. Trata-se de Javier Aguirre, que comandou o Leganés nesta temporada. O mexicano de 61 anos já comandou as seleções japonesa, mexicana e egípcia. Ele também treinou times como , Zaragoza, , entre outras.

O Flamengo adota a tática "gelo no sangue" e prefere ter um pouco mais de calma do que correr para acertar com um novo treinador e ter problemas em poucos meses. Nesta quarta-feira (23), o elenco do Rubro-Negro se reapresenta no Ninho do Urubu, Maurício de Souza, técnico da equipe sub-20, é quem vai comandar as atividades.

A passagem extremamente positiva de Jorge Jesus colaborou para que treinadores portugueses ganhassem mais atenção, e, segundo a Goal apurou, quatro nomes foram oferecidos ao Flamengo. Entre estes, porém, Marco Silva é quem tem mais força junto à diretoria. Outro técnico bem cotado é Carlos Carvalhal, que ganhou referências positivas nos bastidores.