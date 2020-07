Efeito Jorge Jesus: quatro treinadores portugueses são oferecidos ao Flamengo

Nomes de Leonardo Jardim, Marco Silva, Paulo Sousa e Carlos Carvalhal estão na mesa do Rubro-Negro

Antes mesmo da oficialização da saída de Jorge Jesus para o Benfica, o , segundo a Goal apurou, começou a receber indicações de treinadores estrangeiros, sendo quatro deles portugueses: Leonardo Jardim (foto), Marco Silva, Paulo Sousa e Carlos Carvalhal foram oferecidos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mais times

Jardim (45 anos), que está livre no mercado desde que deixou o , onde acabou despedido (pela segunda vez) em dezembro do ano passado, é o que tem o currículo mais "atraente". Foi campeão francês em 2016/17, tendo batido o todo poderoso . Antes, passou por Braga, e Olympiacos. É uma opção, apesar de cara, que agrada à diretoria do .

Também desempregado, Silva (43 anos), que para já pretende seguir no futebol europeu, foi o primeiro a ter nome colocado em pauta flamenguista. Começou a carreira no Estoril, trabalhou no Sporting e Olympiacos e ganhou mais visibilidade na Premier League - treinou , e .

Mais artigos abaixo

Ex-jogador de , e , além da seleção portuguesa, Sousa (49 anos) está num processo de saída do , com quem tem contrato até junho de 2022. Há um problema interno entre o treinador e os dirigentes franceses. Curiosamente, é agenciado pelos mesmos representantes do espanhol Miguel Ángel Ramírez, do , que interessa ao clube carioca.

Com vínculo perto do fim no Rio Ave, Carvalhal (54 anos), por sua vez, é um "velho conhecido" no . Foi recentemente procurado pelo Red Bull , que, na ocasião, havia perdido Antonio Carlos Zago para o futebol japonês. Acabou por permanecer no clube português, onde atualmente tem boas chances de garantir uma vaga na da próxima temporada. Tem passagens por Sporting, , e .

Ainda "surpreso" com a perda de Jorge Jesus, que fechou um contrato de três anos (com mais um de opção) com o , o Flamengo até o momento não avançou concretamente em qualquer negociação. Internamente, há o desejo por um estrangeiro - Marcelo Gallardo, do , já foi um nome bastante falado.