Everton x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

O Manchester City visita o Everton na manhã deste domingo (14), a partir das 10h (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Everton vem de uma goleada no jogo passado que o manteve fora da zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 32 pontos. Os Toffees, agora, sabem que precisam ganhar novamente para seguir firme na luta contra o descenso. Por outro lado, a equipe está com o departamento médico cheio.

Já o Manchester City, com 82 pontos, vai a campo defendendo a sua liderança e busca o triunfo para ficar cada vez mais perto do título nacional. A equipe de Pep Guardiola não possui desfalques e tem todo o elenco à disposição.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Mina e Mykolenko; Iwobi, Garner, Gueye, Doucoure e McNeil; Calvert-Lewin.

Manchester City: Ederson; Akanji, Ruben Dias e Laporte; Lewis e Rodri; Mahrez, Álvarez, Foden e Grealish; Haaland..

Desfalques

Everton

Andros Townsend, Seamus Coleman, Ben Godfrey e Ruben Vinagre estão lesionados.

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Quando é?