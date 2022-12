As zebras de Everaldo Marques: os jogos do narrador na Copa do Mundo 2022

Conhecido por narrar jogos das zebras, narrador do SporTV ganhou o apelido de "EZEBRAldo Marques"

Everaldo Marques fez mais uma vítima nesta terça-feira (6). Conhecido por narrar os jogos das zebras na Copa do Mundo do Qatar, o profissional foi responsável pela narração do duelo entre Espanha x Marrocos, pelas oitavas de final. Depois do empate sem gols no tempo normal, os espanhóis foram eliminados nos pênaltis por 3 a 0.

Ao todo, Everaldo Marques participou de 14 transmissões, sendo seis zebras, inclusive a derrota da Argentina para a Arábia Saudita na estreia do Mundial. O suficiente para os internautas reagirem. Na internet, "Ezebraldo", como foi apelidado, mandou um recado para tranquilizar os torcedores brasileiros ainda no início do torneio.

"Aos que estão preocupados com a minha performance 'chama-zebra', fiquem tranquilos: não narrarei nenhum jogo do Brasil. Pela atenção, obrigado", escreveu em seu perfil no Twitter.

Já nesta terça-feira (6), após mais um resultado surpreendente, Everaldo reagiu a brincadeira do Frankfurt, da Alemanha, que terá pela frente o Bayern de Munique, no dia 28 de janeiro de 2023.

Confira as zebras de Everaldo Marques na Copa do Mundo 2022

Arábia Saudita 2 x 1 Argentina

Japão 2 x 1 Alemanha

Marrocos 2 x 0 Bélgica

Tunísia 1 x 0 França

Coreia do Sul 2 x 1 Portugal

Marrocos 0 (3) x 0 (0) Espanha

Alguém poe o @everaldomarques pra narrar o jogo da Argentina, PELO AMOR DE DEUS? — Laura Peconick (@LauraPeconick) December 6, 2022