Final da Eurocopa 2020: quando é, horário, onde assistir e mais da decisão

A grande decisão está chegando, e a primeira finalista já está definida: Itália; veja tudo sobre o jogo que define o título da Euro

Depois de um mês de disputas, a Eurocopa 2020 vai conhecer seu campeão em 11 de julho. Foram grandes jogos que atraíram olhares de torcedores por todo o mundo e, agora, a decisão está batendo na porta.

A Itália foi a primeira finalista definida, ao vencer a Espanha no pênaltis. Os italianos, agora, esperam o vencedor do deulo entre Inglaterra x Dinamarca para conhecer o adversário na decisão.

A grande final será decidida em um jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate nos 90 minutos. O palco será o lendário estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, que recebeu várois outros jogos, inclusive as duas semifinais da Euro 2020.

Veja a data, o horário, a premiação e onde assistir à final da Eurocopa 2020!

Final da Eurocopa 2020: data e local da partida

JOGO Itália x a definir DATA Domingo, 11 de julho de 2021 LOCAL Wembley - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

O lendário estádio de Wembley, na Inglaterra, foi o palco que mais recebeu partidas nesta Euro e, para fechar com chave de ouro, terá a grande final em seu gramado.

Por conta da pandemia, a sede da final chegou a ser colocada em dúvida ao longo do torneio, com Budapeste, na Hungria, ganhando força para substituir Londres. No entanto, a Uefa confirmou Wembely para receber a decisão.

Qual será a equipe de arbitragem na final da Eurocopa 2020?

A arbitragem da grande final ainda vai ser confirmada pela Uefa.

Como foram as semifinais da Eurocopa 2020?

No primeiro jogo, entre Itália e Espanha, a decisão foi para os pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. A disputa acabou 4 a 2 para os italianos, que garantiram a primeira vaga da final.

Itália 1 (4) x (2) 1 Espanha

1 (4) x (2) 1 Espanha Inglaterra x Dinamarca

Quais foram as campanhas dos finalistas na Eurocopa 2020?

ITÁLIA

JOGO FASE DATA GOLS Turquia 0 x 3 Itália Grupo A 11 de junho Demiral (GC), Immobile e Insigne Itália 3 x 0 Suíça Grupo A 16 de junho Locatelli (2) e Immobile Itália 1 x 0 País de Gales Grupo A 20 de junho Pessina Itália 2 x 1 Aústria Oitavas de final 26 de junho Chiesa, Pessina; Kalajdzic Bélgica 1 x 2 Itália Quartas de final 2 de julho Lukaku; Barella, Insigne Itália 1 (4) x (2) 1 Espanha Semifinais 6 de julho Chiesa; Morata

Qual é a premiação para quem sair com o título da Eurocopa 2020?

Além da taça da Euro 2020, a seleção que for campeã do torneio da Uefa, ainda vai levar para casa uma quantia em dinheiro, paga pela própria entidade como parte da premiação. O vencedor, só pela final, vai receber € 10 milhões, al'ém de todos os valores que for arrecadando ao longo da disputa. O vice-campeão também recebe uma boa quantia por sua colocação, € 7 milhões.

As duas seleções finalistas, porém, já estão acumulando prêmios em dinheiro desde que se classificaram para a Euro, só pela participação a Uefa pagou € 9,25 milhões a cada seleção. Além disso, vitórias e classificação para os mata-matas renderam mais prêmios, veja:

Participação: € 9.25 milhões

Empate na fase de grupos: € 750 mil

Vitória na fase de grupos: € 1.5 milhão

Oitavas de final: € 2 milhões

Quartas de final: € 3.25 milhões

Semifinal: € 5 milhões

Vice-campeão: € 7 milhões

Campeão: € 10 milhões

Onde assistir à final da Eurocopa 2020?

A final da Euro 2020, assim como todos os jogos do torneio, terá transmissão do Grupo Globo. Os canais de TV aberta e fechada vão fazer a tranmissão: Rede Globo e SporTV, com duas narrações diferentes em cada uma das emissoras.

A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para a grande decisão.

