EUA x México ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Liga das Nações da Concacaf

Seleções brigam por uma vaga na final nesta quinta-feira (15), a partir das 23h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Estados Unidos e México se enfrentam na noite desta quinta-feira (15), às 23h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, pela semifinal da Liga das Nações da Concacaf. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Os EUA garantiram a classificação na semifinal após terminar na liderança do Grupo D com 10 pontos. Foram três vitórias e um empate, enquanto o México terminou em primeiro lugar no Grupo A, acumulando oito pontos com duas vitórias e dois empates.

É importante ressaltar que as duas equipes irão se enfrentar em uma semifinal de um torneio da Concacaf pela primeira vez desde as semifinais da Copa Ouro de 1991, na qual os Estados Unidos saíram vitoriosos com um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Estados Unidos: Turner; Dest, Richards, Zimmerman, Robinson; Musah, McKennie; Reyna, Pulisic; Weah, Balogun.

México: Ochoa; Araujo, Vasquez, Montes, Gallardo; Alvarez, Romo, Rodriguez; Antuna, Martin, Vega.

Desfalques

EUA

Não há desfalques confirmados.

México

Sem desfalques confirmados.

Quando é?