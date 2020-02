City reúne time e Guardiola e tenta frear "ameaça" de saídas após punição

O clube está otimista que reverterá a decisão da UEFA de banimento por dois anos de competições europeias

Uma reunião entre a diretoria do e os jogadores do elenco profissional marcaram o sábado do clube após a bomba anunciada pela UEFA. O clube quis garantir aos atletas um otimismo quanto a participação deles na próxima Liga dos Campeões.

O City foi punido pela UEFA e banido por dois anos das competições europeias, o que imediatamente fez surgir rumores sobre possíveis saídas das principais estrelas e do técnico Pep Guardiola. O espanhol, porém, não deve deixar o clube de forma prematura. Fontes garantem que ele ficará no clube na próxima temporada e cumprirá todo o contrato.

Além dos dois anos fora das competições da UEFA, os citizens ainda receberam uma multa de 30 milhões de euros (R$ 139 milhões) por quebrarem o Fair Play Financeiro e não colaborarem com as investigações. O clube, no entanto, irá recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte e tentou passar um otimismo aos jogadores de que irá reverter a situção na reunião do final de semana.

Guardiola e Txiki Begiristain, diretor de futebol do City, estavam prontos para começar os investimentos e renovar o elenco para a próxima temporada. Porém, a punição pode atrapalhar os planos do clube de se reforçar, além de colocar em cheque o futuro de peças importantes para o time.

O treinador espanhol conquistou duas vezes a Premier League desde que chegou ao City. O maior objetivo do clube (e do técnico) é ganhar a Liga dos Campeões, que seria a primeira na história do clube e a primeira de Guardiola desde a época de . Os citizens enfrentam o nas oitavas de final desta edição, que pode ser a última do espanhol no comando do time.