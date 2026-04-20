Etienne Vaessen entra em briga pública com um torcedor no Instagram

Etienne Vaessen se envolveu em uma discussão acalorada no Instagram com um torcedor do FC Groningen. O goleiro postou fotos de férias em Portugal, nas quais aparece ao lado de sua namorada, Alexandra Budai. Nas imagens, Vaessen usa uma camiseta com o logotipo do NAC Breda, o clube de sua cidade natal.
Essa escolha não foi bem recebida por todos. Um torcedor do FC Groningen deixou um comentário crítico sob a foto: “Sem valor, vai pro NAC. Pode torcer por eles, mas não precisa exibir isso.” Vaessen rebateu: “Eu é que decido isso, campeão.”
O torcedor responde em seguida: “Ah, tá, que legal, se achando. Espero que você vá embora no ano que vem.”
Vaessen não foge da confrontação: “Você não decide o que eu posso ou não fazer, não é? Até breve no belo Euroborg.”
O torcedor encerra a discussão com: “Claro que não, mas é isso aí, provocar só por provocar. Sempre querendo chamar atenção. Você não está se tornando popular, pelo menos. Mas boa sorte com isso.”
Nem todas as reações são negativas. Grande parte dos torcedores, pelo contrário, elogia a franqueza de Vaessen. “É legal mesmo, o Vaessen defende o nosso gol e torce pelo NAC. Um cara de ouro e um homem de família”, pode-se ler, por exemplo, nos comentários da postagem.