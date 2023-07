Estudiantes x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste sábado (8), pela 24ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Estudiantes e Racing se enfrentam neste sábado (8), em La Plata, a partir das 18h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de conquistar a classificação para os playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Estudiantes vem de dois empates no Campeonato Argentino. No momento, aparece na sexta posição, com 38 pontos.

Do outro lado, o Racing, classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, aparece no meio da tabela do Argentino, com 31 pontos. No torneio nacional, soma três vitórias e quatro empates nos últimos sete jogos disputados.

O histórico entre as equipes revela um equilíbrio significativo. Em 77 partidas disputadas, o Racing registra 28 vitórias, enquanto o Estudiantes conquistou 24 vitórias, além de 25 empates. No confronto mais recente válido pelo Campeonato Argentino 2022, o Estudiantes saiu vitorioso, vencendo por 1 a 0.

Prováveis escalações

Estudiantes: Andujar; Mancuso, Nunez, Romero, Benedetti; Zuqui, Rodriguez, Ascacibar; Carrillo, Boselli, Godoy.

Racing: Arias; Aviles, Piovi, Quiros, Rojas; Nardoni, Moreno, Gomez, Oroz, Guerrero; Romero.

Desfalques

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Racing

Emiliano Vecchio, Leonel Miranda, Johan Carbonero e Nicolás Reniero, lesionados, e Gabriel Hauche, suspenso após ser expulso no empate com o San Lorenzo.

Quando é?