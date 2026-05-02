Estreia desastrosa custa dois pontos ao Paris Saint-Germain na disputa pelo título francês

O Paris Saint-Germain perdeu pontos no sábado na Ligue 1. O líder entrou em campo com um time reserva e não conseguiu passar do empate em 2 a 2 contra o FC Lorient, time de meio de tabela, em Paris. O empate inesperado dos visitantes veio após um grande erro de Pierre Mounguengue, que havia estreado três minutos antes. Com um jogo a mais disputado, a vantagem do PSG sobre o RC Lens é de sete pontos. No dia 13 de maio, o PSG visita o Lens.

O técnico do PSG, Luis Enrique, deu claramente prioridade à partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na quarta-feira contra o Bayern de Munique. Assim, Renato Marin (19) ficou no gol e o meio-campista espanhol Dro Fernández, de 18 anos, também foi titular.

Apesar das muitas mudanças na equipe, o PSG precisou de apenas seis minutos para fazer o Parc des Princes comemorar. O goleiro do Lorient, Yvon Mvogo, desviou um cruzamento de Desiré Doué, mas acertou exatamente no ombro de Ibrahim Mbaye, que estava à espreita: 1 a 0.

O PSG não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo. Já aos 12 minutos, os visitantes empataram com Pablo Pagis, que marcou de primeira após um excelente cruzamento longo de Panos Katseris: 1 a 1.

O PSG reagiu por meio de Bradley Barcola, cujo chute com efeito passou meio metro ao lado do gol do ex-jogador do PSV, Mvogo. Um drible brilhante de Doué pouco depois merecia mais, mas, ao chegar à área, faltou frieza.

A sorte não esteve do lado do PSG no primeiro tempo, em que Lucas Hernández também esteve muito perto de marcar com sua cabeçada na trave. Mvogo ainda se destacou mais uma vez com uma bela defesa em um chute forte de Lee Kang-in.

O segundo tempo foi praticamente todo dominado pelo PSG, que abriu o placar após mais de uma hora de jogo. Warren Zaïre-Emery, que havia entrado em campo um minuto antes no lugar de Fabián Ruiz, marcou após a bola desviar em um zagueiro do Lorient: 2 a 1.

Parecia que o 3 a 1 estava por vir, e Enrique considerou que era o momento certo para dar a Mounguengue a chance de estrear, faltando quinze minutos para o fim. Três minutos depois, ele cometeu um erro terrível. Seu passe para trás foi interceptado por Aiyegun Tosin, que aproveitou e chutou na trave: 2 a 2.

No restante da partida, o PSG chegou várias vezes muito perto do 3 a 2. No entanto, Mounguengue chutou de perto em Mvogo, Hernández cabeceou na trave e Senny Mayulu acertou a outra trave com seu belo chute por cima.



