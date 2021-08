Estrangeiros do Inter, o novo 'problema' de Diego Aguirre

Com Guerrero, Cuesta, Mercado e cia., Colorado tem seis jogadores para cinco vagas entre relacionados; time perde Mauricio por lesão

O Inter comemora a reabertura do mercado de transferências neste mês de agosto que, entre outras coisas, possibilita que o zagueiro Gabriel Mercado, novo reforço do clube, seja registrado para estrear no Brasileirão 2021. E também gera um novo problema para Diego Aguirre, já que agora o elenco colorado conta com seis estrangeiros para cinco vagas de atletas relacionados para jogos na competição.

Contratado há quase dois meses, Mercado só pôde ser apresentado e integrado a treinos do clube, já que a janela do futebol brasileiro para atletas que atuam no exterior só reabriu neste mês. O argentino se une ao compatriota Victor Cuesta e ao uruguaio Bruno Méndez, que disputam duas vagas na zaga central, e também Renzo Saravia, lateral direito emprestado até o final deste ano.

Entre outros jogadores não-brasileiros no Inter estão inclusos Paolo Guerrero Carlos Palacios, que voltaram ao time titular diante do Cuiabá, no último final de semana. Correndo por fora também está o colombiano Juan Cuesta, do time sub-20, que tem sido aproveitado por Aguirre para integrar o banco de reservas em algumas ocasiões.

Confira os estrangeiros do grupo colorado:

Paolo Guerrero - Peru

Victor Cuesta - Argentina

Bruno Méndez – Uruguai

Renzo Sarávia – Argentina

Gabriel Mercado – Argentina

Carlos Palácios - Chile

Juan Custa - Colômbia

Maurício, de volta ao Departamento Médico

Diego Aguirre recebeu uma outra notícia menos positiva neste início de semana: o departamento médico colorado confirmou que o meia Maurício sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deve desfalcar o colorado de três a quatro semanas. Ele sentiu a lesão ainda no primeiro tempo do confronto contra o Cuiabá, no último sábado (31), no Estádio Beira-Rio.

A ausência de Maurício vai abrir espaço para o retorno de Patrick, que desfalcou o colorado nas últimas partidas devido a um desconforto muscular que sentiu na coxa. Patrick também vem trabalhando para melhorar o seu condicionamento físico.

O Inter encara o Flamengo no Maracanã no próximo domingo, dia 8, às 18h15 do horário de Brasília: com apenas três vitórias e 15 pontos, o Colorado ocupa a 14ª colocação na tabela do Brasileirão.