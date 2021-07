Inter apresenta zagueiro Gabriel Mercado: "D'Alessandro já me chamou para jogar aqui"

O argentino foi apresentado nesta segunda-feira (12) e já chegou lembrando de um dos grandes ídolos da história do Colorado

A direção do Inter apresentou, no início da tarde desta segunda-feira (12), o zagueiro argentino Gabriel Mercado, de 34 anos, que estava no Al-Rayyan, do Qatar. O vínculo do defensor com o Colorado vai até dezembro de 2022.

Revelado para o futebol pelo Racing, Mercado também atuou pelo Estudiantes e pelo River Plate, antes de se transferir para a Espanha, onde jogou no Sevilla. Em 2019, Gabriel Mercado acertou a sua transferência para o futebol do Qatar, onde ficou até o final do primeiro semestre, quando terminou o seu contrato com o Al-Rayyan.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em sua apresentação, Gabriel Mercado admitiu que quando atuava pelo Sevilla, chegou a ser procurado pelo Internacional e que seu amigo D’Alessandro, na época, deu boas referências do clube brasileiro.

Gabriel Mercado foi apresentado nesta segunda-feira (12) / FOTO: Ricardo Duarte/SC Internacional

“Quando eu estava na Argentina, já sabia que o Inter é um clube muito grande do futebol sul americano, de muita exigência. Eu tenho uma relação de amizade com D’Alessandro, que é um ídolo aqui do clube, ele já havia me chamado para atuar aqui no Inter, mas eu estava na Espanha e tinha contrato e aí não houve esta possibilidade. Agora quando aconteceu de eu vir para o Inter, eu conversei com ele, que me falou maravilhas do clube. E desde o dia que cheguei aqui eu já pude dar fé, porque me receberam muito bem e isto para mim é muito importante”, destacou Gabriel Mercado.

O novo reforço colorado é um jogador polivalente, podendo atuar como zagueiro e lateral direito, porém Mercado tratou de deixar claro onde prefere atuar.

🎙️ "Estou muito feliz de estar aqui", comemora Gabriel Mercado em sua apresentação como atleta do Inter. Experiente e multicampeão, argentino concedeu coletiva no início da tarde desta segunda! 🇦🇹⚽🇦🇷



Confira principais aspas e a íntegra da entrevista: https://t.co/HuTZUpOmze 🎧 pic.twitter.com/N2JA11dAqd — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 12, 2021

“Para mim não é difícil, pois eu comecei a minha carreira nas categorias inferiores, no Rancing, atuando como zagueiro central, então é uma posição que conheço perfeitamente. Depois, por questões do treinador da Seleção sub-20 da Argentina e outros treinadores nas equipes que atuei, me colocaram na lateral direita, em princípio eu não queria jogar nesta posição, mas depois eu vi que era uma possibilidade a mais para atuar na equipe titular, então tratei de me adaptar na posição. Mas a posição que eu mais gosto de jogar é de zagueiro central”, destacou o novo reforço colorado.

Como a janela para contratar jogadores que estavam no exterior só abre no mês de agosto, o zagueiro Gabriel Mercado vai realizar uma mini pré-temporada até ficar à disposição do técnico Diego Aguirre. A estreia de Gabriel Mercado poderá ocorrer no dia 8 de agosto, contra o Flamengo, no Maracanã.