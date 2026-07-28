Lamine Yamal, o astro de 19 anos do Barcelona, surpreendeu a namorada, a criadora de conteúdo Inés García, ao manter os seus treinos intensos durante as férias de verão em Saint-Tropez, na França, apesar de não ter passado uma única semana desde o início das merecidas férias após a conquista do Mundial com a seleção espanhola. Um cenário que reflete o compromisso e a ambição do jogador excecional em conduzir os blaugranas rumo ao título da Liga dos Campeões, ausente há 11 anos.

Segundo o que García publicou na sua conta de Instagram, seguida por mais de 4 milhões de pessoas, ela dirigiu-se a uma sessão de massagem no luxuoso hotel onde ambos estão hospedados, na costa de Provença-Alpes-Costa Azul. No entanto, ao regressar ao quarto, deparou-se com Yamal a treinar afincadamente no ginásio, comentando com espanto: "Fui a uma sessão de massagem e encontrei isto".

Este não foi o único momento que chamou a atenção da influenciadora sevilhana, pois dias depois partilhou outra imagem que mostra o número 10 do Barcelona a treinar num relvado, acrescentando em tom irónico: "Não somos propriamente do tipo que passa as férias desta maneira", numa referência à dedicação do namorado à preparação para a nova temporada, mesmo nos momentos de descanso.

Yamal tinha começado as suas férias apenas uma semana antes, após a sua participação excecional no Mundial, que coroou com a vitória ao lado de "La Roja". Viajou primeiro para Ibiza na companhia dos colegas de seleção Ferran Torres e Marcos Llorente, antes de se deslocar para Saint-Tropez para umas férias românticas com García, que já o havia acompanhado numa viagem à Grécia no início do passado mês de maio.

Apesar de o casal ter optado por afastar-se do burburinho mediático na tranquila localidade francesa situada no departamento de Var, Yamal fez questão de impressionar a companheira com uma surpresa romântica à chegada ao hotel, tendo decorado o quarto com rosas, como revelou García na sua conta.

Mas o lado romântico não impediu o filho de Rocafonda de manter a concentração total no futebol, apesar de ter alcançado um dos seus grandes objetivos com apenas 19 anos. Parece que o jovem jogador tem em mente um desafio ainda maior na nova temporada: devolver o título da Liga dos Campeões ao Barcelona após uma ausência de 11 anos, desde a última conquista do clube catalão no troféu continental em 2015.