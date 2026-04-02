Este será o sucessor de Henk de Jong, que vai disputar a Eredivisie com o Cambuur

Johan Plat será o técnico principal do SC Cambuur na VriendenLoterij Eredivisie, segundo noticiou o Leeuwarder Courant nesta quinta-feira.
A revista Voetbal International também confirma que o técnico de 39 anos assumirá o cargo de Henk de Jong, que permanecerá como seu assistente.
Plat assinará contrato de dois anos em Leeuwarden. Ele atuou pela última vez no CD Castellón, na segunda divisão da Espanha.
Lá, Plat foi primeiro assistente e depois sucessor de Dick Schreuder, que agora tem sucesso no NEC Nijmegen.
Como jogador, Plat atuou pelo FC Volendam, FC Zwolle, FC Dordrecht, FC Oss, Telstar, Hansa Rostock e Roda JC.
Como técnico principal, o natural de Volendam comandou o VV Katwijk, o Jong FC Volendam e o Castellón. Desde setembro de 2025, Plat estava sem clube no futebol profissional.
O Cambuur, sob o comando de De Jong, ocupa atualmente a segunda posição na Keuken Kampioen Divisie e já garantiu o acesso. O experiente técnico sente que o próximo verão é o momento certo para dar um passo atrás.