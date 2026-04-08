Estatística chocante expõe o Real Madrid diante do Bayern de Munique

O Real Madrid mostrou-se impotente em seu estádio, o Santiago Bernabéu, diante do Bayern de Munique, e acabou perdendo por 2 a 1 na terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
O Bayern de Munique poderia ter saído com uma vantagem maior do estádio do Real Madrid, mas seus jogadores desperdiçaram várias chances fáceis, especialmente nos minutos finais da partida.
A partida de volta será disputada na Allianz Arena, na próxima quarta-feira, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain.
Por sua vez, o jornal catalão “Mundo Deportivo” divulgou uma estatística chocante que expõe a fraqueza do Real Madrid na partida contra o Bayern de Munique.
O jornal afirmou: “O Real Madrid percorreu uma distância total de 101,9 quilômetros durante a partida, em comparação com os 110,9 quilômetros do Bayern de Munique. Ou seja, uma diferença de nove quilômetros, o que é considerado um desempenho fraco do Real Madrid, que percorreu uma distância muito maior contra o Manchester City (nas oitavas de final): 113,7 quilômetros na partida de ida e 114,5 quilômetros na partida de volta”.
E acrescentou que, no plano individual, Fede Valverde, jogador do Real Madrid, foi quem percorreu a maior distância, com um total de 10,05 km. Mas o problema para o uruguaio e para o time do Real Madrid é que cinco jogadores do Bayern de Munique o superaram em corrida: Pavlović (11,80), Kimmich (11,76), Ulis (10,66), Luis Díaz (10,39) e Stanisić (10,09).
E concluiu: “Uma grande diferença que mostra que o Real Madrid perdeu no placar, mas também fisicamente diante do Bayern de Munique, que deu um passo gigantesco rumo à classificação para as semifinais”.