Rubén Amorim assinou contrato com o Milan até 2028, com opção de prorrogação por mais um ano até 2029, dando início a uma nova era para os Rossoneri, na qual o técnico português assume o comando no lugar do ex-treinador Massimiliano Allegri.

De acordo com o site italiano “Calcio Mercato”, a assinatura do contrato pelo técnico português ocorreu na manhã de hoje por meio eletrônico; O ex-técnico do Sporting Braga, do Sporting de Lisboa e do Manchester United receberá um salário anual de 3,5 milhões de euros, além de incentivos e bônus vinculados à classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões e ao desempenho da equipe na Liga Europa.

A escolha de Amorim veio após um longo processo de pesquisa e avaliação, no qual Zlatan Ibrahimović, consultor do Milan, e Jerry Cardinali, proprietário do clube, foram descartados por motivos diversos. também de Matias Jaissle, Mauricio Pochettino e Oliver Glasner, e se decidiu pela escolha do técnico português em total sintonia com Marcos Kroch, candidato ao cargo de diretor de futebol.

O técnico português Rúben Amorim busca recuperar sua reputação e alcançar o sucesso, após sua última experiência complexa e conturbada na Premier League ao lado do Manchester United; onde assumiu o comando da equipe em novembro de 2024, sucedendo o holandês Erik ten Hag, e após um breve período interino liderado por Ruud van Nistelrooy.

Amorim encerrou aquela temporada na 15ª posição da tabela da Premier League, o pior resultado da história do clube inglês, que nunca havia terminado a competição na metade inferior da tabela. Além disso, o técnico português perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham.

A trajetória de Amorim na temporada seguinte terminou com a demissão em janeiro passado, após o empate contra o Leeds United. Uma das principais críticas dirigidas a ele foi a incapacidade de desenvolver e aproveitar o potencial de vários jogadores de destaque, entre eles Joshua Zirkzee, Lennie Yoro e Benjamin Cescó.