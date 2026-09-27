Após a derrota da Inglaterra para a Espanha por 3 a 2 no estádio de Wembley, pela Liga das Nações da Europa, no último sábado, Harry Kane, capitão dos Três Leões, relembrou um dos momentos decisivos da partida: o pênalti que desperdiçou no segundo tempo.

Enquanto a seleção inglesa vencia por 2 a 1, o atacante do Bayern de Munique escorregou ao bater o pênalti, fazendo a bola acertar o travessão depois de tocá-la com os dois pés sem querer.

Kane explicou após a partida que sua perna esquerda o traiu no momento do chute e disse: "Foi lamentável escorregar naquele momento, isso acontece às vezes. Tentei chutar com força, mas minha perna esquerda me traiu e, é claro, acabei tocando na bola duas vezes".

E acrescentou, segundo informações da rede "Foot Mercato": "Essa é a vida de um jogador de futebol, a vida de um atacante. A sorte não esteve do meu lado no segundo tempo".

Foi uma oportunidade perdida extremamente frustrante para o capitão da seleção inglesa, já que poderia ter dado ao seu time uma vantagem de dois gols, ressaltando-se que o ex-atacante do Tottenham havia marcado o segundo gol dos Três Leões na partida.







